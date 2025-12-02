Axis achiziționează FF Group, furnizor de soluții pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare

Axis Communications, liderul industriei în domeniul supravegherii video IP, a achiziționat compania FF Group, un furnizor inovator de soluții pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare.

Va fi inițiat acum un proces de integrare pentru ca FF Group să se alăture organizației Axis. În timpul acestui proces, Axis și FF Group se vor concentra pe asigurarea continuității activității pentru clienți.

„Piața aplicațiilor pentru trafic este în creștere. Achiziția FF Group ne va consolida competitivitatea, cunoștințele și capabilitățile în recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, consolidându-ne și mai mult poziția de lider în industrie”, declară Ray Mauritsson, CEO Axis Communications.

„FF Group este un partener valoros pentru Axis din 2017, oferind aplicații competitive și inovatoare, precum și expertiză. Sunt foarte încântat să primesc FF Group în Axis și sunt convins că această achiziție va genera valoare pentru clienții noștri”, adaugă Ray Mauritsson.

Fondată în 2016 și cu sediul în Praga, FF Group este un expert în edge AI și analiza datelor, deservind piețele de transport și securitate în peste 30 de țări. Compania dezvoltă software inteligent care combină recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, procesarea inteligentă a datelor și tehnologiile de comunicare între camere.