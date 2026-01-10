Biletele de avion sunt cele mai ieftine în ianuarie (Vola.ro)

Biletele de avion sunt, în medie, cu 51% mai ieftine în luna ianuarie, față de restul anului, potrivit unui studiu. Paris, Roma, Londra, Milano și Bruxelles în topul celor mai mari diferențe de preț față de restul anului.

Analiza a fost realizată de Vola.ro, asupra celor mai aglomerate perioade de rezervări, dar și asupra intervalelor în care românii pot beneficia de cele mai mici tarife către destinațiile preferate.

Datele centralizate indică faptul că biletele de avion achiziționate în luna ianuarie sunt cu până la 91% mai ieftine, comparativ cu media tarifelor practicate în cursul anului 2025.

Potrivit unui comunicat, surpriza acestui an vine din diferențele extrem de mari identificate pe anumite rute. Pentru unele destinații europene foarte populare, românii pot rezerva bilete de avion chiar și cu 80%, iar în anumite cazuri cu până la 91% mai ieftin față de media tarifelor din anul anterior.

Aceste diferențe creează premisele unei planificări mult mai eficiente a bugetelor de călătorie, atât pentru vacanțe, cât și pentru deplasări recurente.

Ieftinuarie, la călătorii cu avionul spre majoritatea capitalelor europene

Cele mai mari diferențe de preț, față de media anului trecut, sunt vizibile în cazul marilor capitale europene, constant aflate în topul preferințelor românilor. Zborurile către Londra, Bruxelles, Milano, Roma, Barcelona sau Paris sunt, în luna ianuarie, cu 80% până la 91% mai ieftine comparativ cu tarifele medii practicate în 2025, în funcție de rută, perioadă și disponibilitate.

De exemplu, zborurile către Paris pot fi rezervate de la aproximativ 31 euro dus-întors, cele către Milano de la 26 euro, în timp ce biletele către Roma pornesc de la circa 31 euro. Pentru Londra, tarifele pot începe de la aproximativ 33–34 euro, iar pentru Bruxelles de la 25–27 euro, în funcție de perioada aleasă.

Chiar și pe piața internă se observă diferențe importante. Zborurile pe ruta București – Cluj, una dintre cele mai frecvent operate din România, pot fi rezervate în luna ianuarie cu prețuri cu până la 61% mai mici față de media anului anterior.

„Întrebarea pe care o primim cel mai des este: când putem cumpăra cele mai ieftine bilete de avion? De-a lungul timpului s-au vehiculat numeroase teorii legate de zilele, orele sau metodele care ar putea influența prețurile afișate de platformele de rezervări.

Analiza noastră arată, însă, constant, că momentul din an este cel mai important factor. Românii care își achiziționează biletele de avion încă din prima lună a anului au șanse considerabile să beneficieze de cele mai mici tarife din întregul an.

Iar 2026 confirmă această tendință, cu prețuri cu până la 90% mai mici față de media anului trecut. Din acest motiv, la Vola.ro am ales să numim luna ianuarie drept «Ieftinuarie»”, a declarat Claudia Tocilă, reprezentant Vola.ro.

Cum se justifică aceste diferențe pentru zborurile rezervate în luna ianuarie

Diferențele de preț sunt generate de mai mulți factori, care se suprapun la început de an. Companiile aeriene lansează volume mari de locuri disponibile pentru sezoanele următoare, în timp ce platformele de rezervări promovează tarife de early booking menite să încurajeze planificarea din timp a călătoriilor.

Prețurile și procentele exemplificate iau în calcul reducerile de moment ale companiilor aeriene.

De ce se rezervă bilete de avion chiar la începutul anului

Studii realizate la nivel european arată că, imediat după perioada sărbătorilor, mulți consumatori aleg să își planifice vacanțele sau călătoriile pentru anul în curs. Pe de o parte, motivația este legată de dorința de a beneficia de reducerile de early booking.

Pe de altă parte, este nevoia de a avea perspective clare și planuri concrete pentru noul an, fie că este vorba despre vacanțe, city break-uri sau revederi cu familia și prietenii. Pentru mulți, rezervarea unei călătorii la început de an este și un mod de a-și menține nivelul de motivație și energie pentru perioada de muncă sau studiu care urmează.