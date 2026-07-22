Bogdan Costaș, dat afară de la șefia TAROM și înlocuit cu Cristian Anghel

Bogdan Costaș a fost revocat miercuri din funcția de director general interimar al TAROM, iar Consiliul de Administrație l-a numit în locul lui pe Cristian Anghel.

Președintele CA al TAROM, Dan Idolu: „CA al TAROM a luat în calcul stabilitatea și profesionalismul necesar companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu. Este vorba despre elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizați și transmiterea sa spre aprobarea acționarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană. Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung”.

Potrivit unui comunicat de presă, Cristian Anghel este licențiat în Drept, cu specializări postuniversitare în Management și leadership și Managementul activităților antifraudă. El face parte din tânăra generație de manageri, cu expertiză academică și practică îndelungată, care s-a alăturat echipei TAROM, în 2017.

Până la momentul numirii sale în calitate de director general interimar al TAROM, Cristian Anghel a ocupat funcția de Director Operațiuni Sol.

Mandatul lui Cristian Anghel debutează efectiv din data de 22 iulie, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al lui Bogdan Costaș.

„Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM și a statului român reprezentat de MTI, în calitate de acționar al TAROM”, se mai arată în comunicat.