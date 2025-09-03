Bogdan Mîndrescu a revenit la șefia Companiei Naționale Aeroporturi București – CNAB

Bogdan Mîndrescu, în vârstă de 38 de ani, a revenit la șefia Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), pe care a mai deținut-o în perioada aprilie 2017 – februarie 2018.

De data aceasta, el a fost desemnat director general conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În ultimii 3 ani și jumătate, până pe 3 septembrie, Mândrescu a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în mandatele lui Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban.

Bogdan Mîndrescu a fost, în trecut, președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului Transporturilor și Infrastructurii, consultant la Cabinetul Președintelui-Director General al Societății Române de Televiziune SRTv, director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii etc.