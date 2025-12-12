Bolojan, pe șantierul Autostrăzii Transilvania: „70 de km vor fi deschiși anul viitor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, pe șantierul Autostrăzii Transilvania, că „anul viitor, două tronsoane pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj și Bihor, de 70 de kilometri, vor fi finalizate”.

Este vorba despre Suplacu de Barcău-Chiribiş, de 26,35 km, cu 60% grad de execuţie și termen de finalizare toamna anului 2026, şi Chiribiş-Biharia, de 28,5 km, aflat la 30% stadiu de execuție și termen de finalizare luna mai 2027.

„În 2027 se va termina și acest tronson înspre granița cu Ungaria. Asta înseamnă că, la jumătatea anului 2027, cu excepția zonei din Sălaj, zona Meseș, municipiu Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania. Având în vedere durata lucrărilor la tunelul care este prevăzut în zonă, estimată la cinci ani, soluția provizorie este să se execute cealaltă parte și să se folosească centura municipiului Zalău în așa fel încât, în 2028–2029, să putem practic folosi această importantă arteră de comunicație”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat beneficiile majore ale proiectului pentru traficul de tranzit și pentru economie, în special pentru transportul de mărfuri.

„Cei care vin din Republica Moldova, din Bucovina, din județele din nordul Transilvaniei să ajungă mai repede în statele Uniunii Europene, miile de camioane care astăzi vin pe tronsonul foarte aglomerat dintre Cluj-Napoca și Oradea, care congestionează localitățile și generează nenumărate accidente în trafic, să poată circula mai bine. Asta înseamnă câștiguri pentru exportatorii români, asta înseamnă o siguranță mai mare în trafic”, a precizat el.

„Mă bucur că putem asigura atât finanțarea acestor lucrări și le mulțumesc constructorilor, mulțumesc celor două companii din subordinea Ministerului Transporturilor, CNAIR și CNIR, care gestionează aceste proiecte pentru deblocarea lucrărilor și pentru rezolvarea problemelor care țin de lucrul de zi cu zi, și am încredere că, așa cum s-au angajat, la termenele anunțate vor finaliza lucrările”, a mai spus premierul Bolojan.