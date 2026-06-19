Bozankaya a finalizat înainte de termen livrarea tramvaielor la Iași

Bozankaya a finalizat înainte de termen contractul pentru livrarea a 18 tramvaie de 20 de metri, cu 3 module, către Primăria Iași.

Proiectul a fost implementat în cadrul investiției „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie de 22 m la nivelul Municipiului Iași”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit unui comunicat transmis redacției, investiția contribuie la modernizarea transportului public din oraș și la atingerea obiectivelor asumate în domeniul mobilității urbane sustenabile.

Odată cu această livrare, numărul tramvaielor Bozankaya aflate în exploatare în Iași ajunge la 34, consolidând unul dintre cele mai importante procese de modernizare a transportului public din România. Noile vehicule au o capacitate de până la 200 de pasageri și contribuie la dezvoltarea unui sistem de mobilitate mai eficient, accesibil și prietenos cu mediul.

„Suntem mândri că am finalizat acest contract înainte de termen și că am contribuit la modernizarea transportului public din Iași prin vehicule moderne, eficiente și sustenabile. Acest proiect confirmă capacitatea noastră de a implementa proiecte complexe de mobilitate urbană la cele mai înalte standarde de calitate și performanță”, a declarat Aytunç Günay, președintele Consiliului de Administrație al Bozankaya.