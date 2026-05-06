Bozankaya a livrat în România 34 de tramvaie în Iași și 33 de troleibuze în Timișoara, iar în următorii ani, peste 100 de astfel de vehicule „verzi” vor circula pe străzile celor două orașe.

Potrivit unui comunicat transmis redacției, Bozankaya joacă un rol de lider în tranziția orașelor către transportul „verde” la nivel global, în special în Europa. Compania continuă să facă pași importanți în proiectele cu emisii zero derulate în orașele românești, Iași și Timișoara, susținând transformarea acestora către o mobilitate sustenabilă.

Flota Bozankaya din municipiul Iași a fost completată

Parteneriatul dintre Bozankaya și Primăria Iași, început în 2019, marchează un nou moment important odată cu finalizarea livrărilor prevăzute în cel mai recent contract. După introducerea în circulație a 16 tramvaie cu cinci module, încă 18 vehicule cu 3 module, livrate integral până în aprilie 2026, contribuie la modernizarea semnificativă a infrastructurii de transport public.

Prin această extindere, municipiul Iași beneficiază în prezent de una dintre cele mai moderne flote de tramvaie din România, marcând astfel începutul unei noi ere de transport de înaltă tehnologie și confort pe străzile orașului.

Livrările de troleibuze avansează în Timișoara

Bozankaya își continuă livrările în ritm susținut într-un alt oraș important din România, Timișoara. În baza contractului semnat cu Primăria Timișoara, 33 de troleibuze de ultimă generație, fabricate special pentru nevoile de transport ale orașului, vor începe să fie puse în circulație în această lună.

Proiectate în conformitate cu dinamica orașului, 8 dintre vehicule au o lungime de 12 metri, iar 25 au 18 metri. Datorită capacității ridicate de transport, designului cu podea joasă și structurii 100% fără emisii, aceste vehicule contribuie la obiectivele de transport sustenabil ale Timișoarei.

Dezvoltate pe baza competențelor solide de inginerie ale Bozankaya, troleibuzele moderne vor ridica standardele transportului public din oraș prin consumul redus de energie și funcționarea silențioasă.

În ultimii ani, compania a mai livrat, în Timișoara, 40 de tramvaie cu 5 module, urmând ca în viitorul apropiat să mai livreze alte 10 vehicule cu 3 module.

„Suntem mândri că ajungem în etapa finală a proiectelor noastre din România. În timp ce finalizăm cu succes livrările de tramvaie în Iași, livrarea tuturor celor 33 de troleibuze produse pentru orașul Timișoara va fi, de asemenea, încheiată în luna mai”, declară Aytunç Günay, președintele Bozankaya.

Subliniind faptul că Bozankaya se concentrează pe nevoile specifice fiecărui oraș, Günay adaugă: „România nu este doar o piață strategică pentru Bozankaya, ci și un hub important în care ne prezentăm viziunea asupra transportului public sustenabil. Prin soluțiile noastre de inginerie personalizate, dezvoltate special pentru fiecare oraș, contribuim activ la reducerea amprentei de carbon și la modernizarea transportului urban european.”

„Pe lângă creșterea constantă pe care am demonstrat-o pe piața din România începând cu 2019, continuăm să ne evidențiem capacitățile inginerești la nivel internațional prin proiectele noastre de sisteme feroviare și transport electric din numeroase țări europene, precum Italia, Serbia, Polonia și Republica Cehă.

Vehiculele cu emisii zero dezvoltate prin filosofia noastră de producție orientată spre cercetare și dezvoltare contribuie la obiectivele de sustenabilitate ale orașelor la nivel global, maximizând în același timp confortul pasagerilor. Astăzi, prezența vehiculelor marca Bozankaya care operează în întreaga Europă reprezintă cel mai clar indicator al expertizei noastre tehnologice și al angajamentului nostru față de mobilitatea sustenabilă”, mai spune Aytunç Günay.

Prin investiții continue în cercetare și dezvoltare, Bozankaya contribuie la transformarea transportului public într-un sistem mai eficient, mai prietenos cu mediul și orientat către nevoile pasagerilor.

Totodată, proiectele derulate în Iași și Timișoara consolidează rolul României ca piață strategică pentru implementarea soluțiilor de mobilitate electrică la scară largă și susțin dezvoltarea unor ecosisteme urbane mai sustenabile.

În același timp, compania își reafirmă angajamentul de a extinde parteneriatele locale și de a sprijini modernizarea infrastructurii de transport în orașele europene.