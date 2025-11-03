Bozankaya continuă într-un ritm accelerat livrările de troleibuze și tramvaie către Timișoara și Iași

Producătorul de sisteme electrice de transport public Bozankaya continuă într-un ritm accelerat livrările de vehicule către Timișoara și Iași, în cadrul contractelor derulate cu municipalitățile acestora.

La Timișoara, Bozankaya a livrat până în prezent, din totalul de 33 de troleibuze articulate contractate, toate cele 8 vehicule de 12 metri. Totodată, a predat 2 dintre cele 23 de vehicule de 18 metri,restul urmând a ajunge în oraș până la finalul anului 2025.

Aceste vehicule moderne, complet electrice, sunt concepute pentru a reduce emisiile și a crește confortul pasagerilor.

Anterior, Bozankaya a furnizat Timișoarei 40 de tramvaie de ultimă generație, echipate cu baterii care permit o autonomie de până la 70 de kilometri. Acestea au fost premiate de European Railway Clusters Initiative pentru designul inovator și performanțele tehnice remarcabile, contribuind la transformarea transportului public local.

La Iași, compania continuă livrările din cadrul celor două proiecte aflate în derulare. În primul proiect, semnat în 2019, toate 16 tramvaie cu cinci module sunt deja în circulație. În al doilea proiect, care prevede furnizarea a 18 tramvaie cu trei module, au fost livrate până acum 7 unități.

Ultimele 11 vor fi predate în perioada următoare, iar după finalizarea livrărilor, orașul va avea în exploatar 34 de tramvaie Bozankaya. Tramvaiele destinate Iașiului pot transporta până la 200 de pasageri și se disting prin eficiență energetică, design modern și un nivel ridicat de confort.

Prin aceste proiecte, Primăria Iași continuă să investească în soluții de mobilitate nepoluante și eficiente energetic.

Aytunç Günay, președintele Consiliului de Administrație Bozankaya: „România este una dintre cele mai dinamice piețe din Europa în domeniul transportului electric. Colaborările noastre cu municipalitățile din Timișoara și Iași reflectă viziunea Bozankaya de a sprijini orașele europene în tranziția către un transport public curat, eficient și modern.

Aceste proiecte sunt pași esențiali pentru îmbunătățirea calității vieții urbane și pentru construirea unui viitor mai verde pentru generațiile următoare. România demonstrează că mobilitatea sustenabilă nu mai este un obiectiv, ci o realitate”.

Despre Bozankaya



Fondată acum 36 de ani, Bozankaya este un inovator în dezvoltarea și producția de vehicule ecologice și eficiente pentru transportul public urban. Compania deține integral drepturile de proprietate intelectuală asupra vehiculelor și tehnologiilor sale, dezvoltate în facilitățile de producție din Ankara, cu o suprafață de 100.000 mp.

Cu investiții de peste 50 de milioane de euro în cercetare și dezvoltare, Bozankaya a devenit, în 2018, prima companie turcă exportatoare de trenuri de metrou, livrate pentru proiectul Green Line din Bangkok.