Bugetul Transporturilor pe 2026, suplimentat din Fondul de rezervă al Guvernului la nicio lună de la adoptare

Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, în ședința din 9 aprilie, alocarea unor sume din Fondul de rezervă prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI).

Este vorba despre suma de 281,626 milioane de lei, ce va fi utilizată pentru majorarea capitalului social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” Constanța. Finanțara este destinată investiției pentru dobândirea participației de 100% în ÎCS Danube Logisttics.

„Statul român și-a exprimat interesul de a achiziționa, prin intermediul Administrației Porturilor Maritime, acțiunile Danube Logistics deținute de BERD în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, operațiuni guvernamentale și corporative care au fost aprobate”, se arată într-un comunicat al Executivului.