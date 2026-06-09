BYD – lider pe segmendul mașini electrice și plug-in hybrid în România, în luna mai

BYD a ocupat prima poziție, în luna mai, atât în segmentul mașinilor 100% electrice, cu o cotă de piață de 25%, cât și în al celor plug-in hybrid, cu o cotă de 20%.

Cu 459 de unități înmatriculate, producătorul s-a clasat pe locul 7 în clasamentul general al mărcilor auto din România, având o cotă de piață de 4,10%. Aceasta, „înaintea unor jucători cu zeci de ani de prezență locală și rețele de distribuție semnificativ mai extinse”,potrivit unui comunicat.

„În segmentul autovehiculelor 100% electrice, BYD a ocupat poziția de lider cu o cotă de piață de 25%. Într-o lună în care mulți producători au vorbit despre tranziția către electromobilitate, BYD a livrat-o efectiv. Un sfert din toate mașinile electrice înmatriculate în România în mai poartă sigla brandului. Același tablou se regăsește și în segmentul plug-in hybrid (PHEV), unde BYD a atins o cotă de 20%, ocupând primul loc și confirmându-se ca alegere preferată pentru categorii diferite de consumatori și nevoi de mobilitate”, conform comunicatului.

Pe segmente de caroserie, luna mai a adus BYD pe prima poziție atât în Segmentul A, cât și în Segmentul D-SUV, două categorii aflate la capete opuse ale pieței. Acest lucru demonstrează că relevanța brandului nu se limitează la un singur profil de cumpărător.

În Segmentul D/E, dedicat berlinelor mari și mașinilor de clasă superioară, BYD s-a clasat pe locul doi, într-o competiție în care se regăsesc branduri cu tradiție îndelungată în zona premium.

Andrei Duică, deputy country manager România: „Luna mai 2026 reprezintă o validare clară a strategiei pe care BYD o urmează pe piața românească. Brandul a demonstrat că poate fi simultan lider în autovehicule electrice și plug-in hybrid, acoperind nevoi diferite ale clienților cu soluții tehnologice de top.

Rezultatele reflectă investiția continuă a BYD în calitate, autonomie și experiența utilizatorului, dar și efortul echipei locale de a aduce brandul mai aproape de publicul din România. Indiferent de categorie și indiferent cu cine se compară, BYD este aici și livrează.”