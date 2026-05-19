Călătorie cu trenul Leon – moment aniversar dedicat cosmonautului Dumitru Prunariu

O călătorie cu trenul Leon pe ruta București-Brașov și retur a reprezentat, vineri 15 mai, un moment aniversar dedicat cosmonautului Dumitru Prunariu. Evenimentul a marcat 45 de ani de la momentul istoric în care acesta a devenit primul român care a zburat în spațiul cosmic.

Au venit, din toate colțurile lumii, astronauți internaționali, experți aerospațiali și invitați speciali.

Peronul Gării București Băneasa s-a umplut de personalități internaționale din domeniul aerospațial, care s-au îmbarcat în automotorul Leon și au parcurs ruta București-Brașov și retur.

Gruia Stoica, președinte și fondator GRAMPET Group: „Pentru GRAMPET Group, prezența la bordul trenului LEON a unor personalități care au scris istorie, avându-l în centrul acestui moment pe cosmonautul Dumitru Prunariu, reprezintă o adevărată onoare.

Ne bucurăm că această călătorie s-a ridicat la nivelul invitaților săi, demonstrând potențialul industriei feroviare românești și capacitatea României de a găzdui și susține evenimente de anvergură internațională, dedicate performanței și dialogului între generații”.

Mesaje internaționale de apreciere Printre invitații lui Dumitru Prunariu prezenți la bordul trenului Leon s-a aflat Julie Payette, astronaut și fost guvernator general al Canadei: „O călătorie frumoasă spre Brașov cu trenul LEON! Peisajele au fost spectaculoase și a fost o onoare să celebrăm zborul istoric al lui Dumitru-Dorin Prunariu, primul român în spațiu!” Claudie Haigneré, prima femeie astronaut a Franței și fost ministru pentru cercetare și tehnologie, alături de soțul său, astronautul Jean-Pierre Haigneré: „Vom păstra pentru totdeauna această amintire minunată a călătoriei cu trenul LEON, cu un confort de primă clasă și un serviciu excepțional, cu ocazia unică a celebrării a 45 de ani de la zborul spațial al lui Dorin Dumitru Prunariu.” Paolo Nespoli, astronaut italian, unul dintre cei mai experimentați ai Agenției Spațiale Europene: „Am venit în România pentru a sărbători cea de-a 45-a aniversare a misiunii Soyuz 40 alături de Dumitru Prunariu. Așa cum era de așteptat, am găsit o țară primitoare și bine organizată, în care lucrurile funcționează fără probleme și într-un mod plăcut. Și călătoria cu trenul a fost la fel: luminoasă, eficientă, iar trenul Leon este modern și bine administrat. Felicitări tuturor!”. Jannikke Mikkelsen, prima exploratoare norvegiană în spațiu, în prima misiune pe o orbită polară: „Este o onoare să îl însoțesc pe eroul României, astronautul Dumitru Prunariu, în orașul său natal Brașov, la aniversarea a 45 de ani de la zborul său. Îți mulțumesc, Dorin, pentru cariera ta de pionierat în spațiu, care a făcut posibil viitorul meu!” Ivan Bella, primul slovac care a călătorit în spațiu, a venit alături de soția sa la bordul lui LEON: „Călătoria cu trenul Leon a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine și soția mea și a adăugat varietate șederii noastre în România. O călătorie confortabilă, cu servicii de top și personal profesionist și prietenos. De la ferestre am avut ocazia să admirăm o panoramă magnifică a peisajului românesc, cu vârfurile înzăpezite ale Munților Carpați.” Alper Gezeravcı, primul astronaut al Turciei și pilot militar pe F16: „A fost o experiență excepțională să călătorim cu trenul Leon pe traseul pitoresc al României, care ne-a oferit priveliști uluitoare. Îi doresc succes și prosperitate în demersul său comercial.” O experiență care a adus spațiul mai aproape de oameni „Aceste personalități, venite cu povești de peste hotare și de dincolo de atmosferă, au fost însoțite în călătoria aniversară de prof. dr. Pascale Ehrenfreund, președinta Comitetului pentru Cercetarea Spațiului (COSPAR). De asemenea, au fost prof. Bernard Foig, fost chief scientist al ESA/ESTEC și consilier superior al Directorului General al ESA, Jean-Michel Contant, secretarul general al Academiei Internaționale de Astronautică (IAA). Au mai participat la eveniment Ada Samuelsson din SUA, fost expert în Secretariatul General al ONU și Andy Turnage, directorul executiv al Asociției Exploratorilor Spațiului Cosmic”, se arată în comunicat. Printre pasageri s-au aflat și câștigătorii concursului organizat de GRAMPET Group. „Am fost una dintre norocoasele care au câștigat o invitație dublă la evenimentul acesta. Nu am cuvinte pentru a mulțumi, am avut împreună cu băiețelul meu parte de o experiență unică, alături de oameni educați și valoroși. A fost o onoare să îl cunoaștem pe domnul Prunariu și să îi fim alături o zi. O zi minunată, într-un tren modern, cu vizite pe măsură. Totul la superlativ, felicitări pentru organizarea exemplară! Mulțumim din suflet!”, povestește Velcz Gabriela. „Am avut bucuria de a participa alături de familie, la o experiență cu adevărat specială: călătoria cu trenul Leon în cadrul evenimentului aniversar dedicat împlinirii a 45 de ani de la zborul în spațiu al cosmonautului român Dumitru Prunariu. Drumul de la București la Brașov a fost pentru noi mai mult decât o simplă calătorie cu trenul, a fost un moment de emoție și mândrie trăit într-o atmosferă aparte. Trenul Leon ne-a impresionat nu doar prin faptul că este un tren nou construit, ci și prin confortul oferit și atenția la detalii. Atmosfera moderna, liniștea din timpul călătoriei și condițiile excelente ne-au făcut să simțim că transportul feroviar românesc poate merge și într-o direcție bună. Este minunat sa vedem în jurul nostru ca exista dorința de progres, investiții și mai ales încredere în viitor, iar astfel de proiecte ne dau speranța ca putem avea din nou motive de mândrie în industria românească”, declară Stancu Violeta.

„În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a călători cu trenul Leon alături de cosmonautul Dumitru Prunariu. Am avut o călătorie minunată, plină de surprize plăcute. Trenul Leon este așa cum ar trebui să fie fiecare tren din România. Sper ca pe viitor să vă puteți dezvolta cât mai mult, astfel încât să putem călători la munte și la mare cu Leon”, afirmă Ana Botez.