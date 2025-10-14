Carpatica Feroviar, noul operator de transport marfă pe șine, recrutează peste 2.000 de angajați

Carpatica Feroviar România, noul operator de transport marfă pe șine, a început recrutarea a peste 2.000 de angajați, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Este vizată formarea unei echipe solidă, dedicate și orientată spre performanță. Procesul de recrutare este complet digitalizat, transparent și accesibil, oferind candidaților o experiență simplă și clară, cu feedback constant.

Compania caută persoane orientate către client, cu spirit de echipă și deschidere către învățare. Trebuie să înțeleagă importanța serviciilor de calitate și doresc să contribuie la un mediu de lucru armonios.

Vor fi angajați peste 2.000 de specialiști în transport feroviar: mecanici de locomotivă, șefi de tren, manevranți și revizori tehnici, instructori și declaranți vamali. Se caută și ingineri, specialiști IT, economiști, profesioniști în marketing, costuri și reglementări comerciale.

Compania oferă:

contracte stabile și un climat predictibil;

programe de formare și certificare profesională ;

posibilități reale de avansare într-un sector strategic pentru România.

Mesaj către candidați:

„Dacă sunteți în căutarea unei cariere în care munca voastră să conteze, vă așteptăm. Pentru cei care doresc o reconversie profesională, aici veți găsi oportunități reale de a începe un nou drum. Pentru specialiștii cu experiență, oferim recunoaștere și șansa de a deveni mentori pentru generațiile care vin.

Suntem într-un moment în care putem să schimbăm împreună fața transportului feroviar din România. Avem nevoie de oameni, avem nevoie de energie, avem nevoie de curaj!

De aceea, vă invit să priviți Carpatica Feroviar România nu doar ca pe o companie, ci ca pe o comunitate deschisă și responsabilă. «Aplică acum și devino parte din echipa care construiește viitorul transportului feroviar!»” – Daniel Apostolache, directorul general al Carpatica Feroviar România.

Persoanele interesate sunt invitate să acceseze pagina de Cariere a Carpatica Feroviar (carpaticaferoviar.ro/cariere). Aici pot găsi detalii legate de posturile vacante, locațiile în care se regăsesc, cerințele posturilor, precum și modalitatea de aplicare.

Candidații interesați și care îndeplinesc cerințele posturilor vacante pot trimite documentele de aplicare, începând cu data de 14 octombrie 2025, pe email. La adresa cariere@carpaticaferoviar.ro trebuie să menționeze în subiect email: Cod post-Nume Prenume, conform detaliilor din anunțurile de angajare publicate.

Noua companie aduce pe piață o viziune modernă și sustenabilă asupra transportului feroviar de marfă, bazată pe eficiență operațională, digitalizare și parteneriate de încredere.

Carpatica Feroviar România își propune să devină un operator strategic în lanțurile logistice naționale și internaționale. Să contribuie la dezvoltarea transportului feroviar de marfă și la creșterea competitivității economiei românești.

Daniel Apostolache, directorul general al Carpatica Feroviar România: „Investim în cunoașterea profundă a nevoilor clienților și oferim servicii logistice personalizate, competitive și durabile. Ținta noastră este ca, în viitor, Carpatica Feroviar România să fie recunoscută drept un lider în domeniu, apreciat pentru excelența operațională și impactul pozitiv asupra mediului și societății.

Credem în potențialul acestui sector și în importanța sa strategică pentru economi. Ne dorim să construim o echipă solidă, cu experiență și cu energie nouă care să susțină această viziune”.

Carpatica Feroviar România își construiește activitatea pe trei piloni principali:

performanță operațională, prin utilizarea eficientă a resurselor și digitalizarea proceselor logistice;

sustenabilitate, prin reducerea amprentei de carbon și încurajarea transportului ecologic;

orientare către client, prin servicii flexibile, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui partener.

Compania operează un parc format din 6.450 de vagoane de marfă și 200 de locomotive, pregătite pentru transporturi interne și internaționale. Acestea vor deservi principalele sectoare economice: agricultură, apărare, minerit și industrie petrolieră.