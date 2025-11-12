Carvago Blacklist a blocat accesul pe platformă pentru 148.105 mașini

Carvago, platformă europeană de cumpărare și vânzare online de mașini, a blocat accesul pe platformă pentru 148.105 mașini care „au probleme notorii”, în 12 luni de când a introdus Carvago Blacklist.

Chiar și cu un calcul foarte conservator, acest lucru înseamnă că și-a protejat clienții de riscul unor reparații în valoare totală de peste 44 de milioane de euro, potrivit unui comunicat.

„Carvago a introdus Carvago Blacklist, anul trecut, ca un strat suplimentar de protecție a clienților, care completează inspecția tehnică detaliată CarAudit. În timp ce CarAudit verifică starea unui vehicul specific comandat de client, Carvago Blacklist filtrează automat serii întregi de modele, motorizări specifice sau tipuri de transmisii, care sunt cunoscute pentru defecte de fabricație și defecțiuni fatale, pe baza datelor pe termen lung”, se arată în comunicat.

Experții Carvago le consideră atât de riscante încât le elimină preventiv de pe platformă. Motivul includerii pe Carvago Blacklist îl reprezintă doar defecțiunile frecvente și grave ale principalelor ansambluri tehnice.

Acestea ar fi motoarele, transmisiile și, în cazul vehiculelor electrice, componente ale sistemelor de tracțiune, ale căror reparații sunt extrem de costisitoare. Adesea, acestea se ridică la mii sau chiar zeci de mii de euro.

Vlad Ion, country manager România: „Chiar dacă am fi foarte conservatori în estimarea costurilor economisite și am presupune o defecțiune doar la una din cinci mașini de pe lista neagră, cu un cost mediu de reparație de 1.500 de euro, rezultă că într-un an am protejat clienții noștri de riscul unor reparații de 44,4 milioane de euro.

Inspecția noastră detaliată CarAudit verifică starea mașinii în momentul vânzării, dar un model problematic cu un defect de fabricație îi poate pregăti clientului o surpriză costisitoare în viitor. De aceea a fost creată Carvago Blacklist. Dorim să le livrăm clienților doar mașini verificate, care le vor aduce beneficii și bucurie mult timp după expirarea garanției pe care o oferim pentru mașinile rulate.”

Cea mai frecventă marcă inclusă pe lista neagră în ultimul an a fost Ford (25.876 de mașini nu au ajuns pe platformă), urmată de Peugeot (16.237) și BMW (15.868).*

Top 10 cele mai frecvente modele de pe lista neagră*

Ford Focus Opel Insignia Peugeot 208 Peugeot 2008 Fiat 500 Citroen C3 Peugeot 308 Range Rover Evoque Opel Corsa Nissan Qashqai

* Numărul/ordinea mașinilor care nu au trecut de Carvago Blacklist pe site-ul Carvago în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 octombrie 2025. Ordinea mărcilor și modelelor este o funcție a cotei lor de piață,astfel că nutrebuie interpretaă drept „clasamentul celor mai defectuoase mașini” etc.

Deși clienții nu vor găsi aceste modele problematice pe Carvago, ele nu au dispărut de pe piață, iar dealerii le oferă în mod obișnuit. Situația este cu atât mai înșelătoare cu cât tocmai aceste mașini atrag, de regulă, prin cele mai mici prețuri.

Astfel, pentru un client neavizat, ele par a fi o ofertă deosebit de avantajoasă. O analiză recentă a Carvago a relevat că la începutul lunii noiembrie, în anunțurile europene erau oferite peste 380.000 de mașini problematice.

Carvago Blacklist este creată pe baza cunoștințelor de specialitate ale experților Carvago, a experienței practice din inspecțiile tehnice detaliate CarAudit, prin care trebuie să treacă fiecare mașină vândută prin Carvago, precum și pe baza reclamațiilor primite în perioada de garanție.

Este una dintre pietrele de temelie ale inițiativei Carvago pentru o achiziție sigură, care demonstrează că și cumpărarea unei mașini rulate poate fi o experiență plăcută și fără riscuri.

Inițiativa include inspecția detaliată CarAudit, gestionarea tuturor formalităților, pregătirea înainte de vânzare, livrarea mașinii direct la domiciliu și o garanție de șase luni, inclusiv posibilitatea de a returna mașina în termen de 14 zile de la primire.