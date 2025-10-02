Carvago: Cele mai vândute mașini break, online

Mașinile break rămân o categorie solicitată chiar și în era SUV-urilor, potrivit Carvago, principala platformă europeană pentru cumpărarea și vânzarea online de mașini,scrie ZIUA CARGO.

Potrivit unui comunicat, aproape una din cinci mașini vândute de Carvago în acest an a avut această caroserie practică. Astfel, cu o cotă de 18%, break-urile rămân a doua cea mai solicitată variantă de caroserie, imediat după SUV-uri (36%).

Clienții apreciază în special manevrabilitatea lor, mai apropiată de cea a sedanurilor clasice, consumul mai redus de combustibil și, nu în ultimul rând, un portbagaj imens și excelent utilizabil, cu care multe SUV-uri încă nu se pot compara.

În clasamentul celor mai populare break-uri domină mărcile consacrate. Primul loc este ocupat cu un avans considerabil de Škoda Octavia Combi, care deține o cotă de 11% din totalul mașinilor break vândute online în primele nouă luni ale acestui an. Popularitatea sa la nivel european provine dintr-un raport echilibrat între preț și valoare, un portbagaj mare și o gamă largă de motorizări.

Pe locul doi se află un alt model al grupului VW, Volkswagen Passat Variant. Pozițiile a treia și a patra sunt ocupate la egalitate de reprezentanții premium Audi A6 Avant și BMW Seria 5 Touring, ceea ce denotă o cerere puternică pentru mașini de lux și, în același timp, practice. Top cinci este încheiat de Škoda Superb Combi.

Cele mai vândute break-uri online*

Škoda Octavia Combi (cotă 11%) VW Passat Variant (9%) Audi A6 Avant (6%) BMW 5 Touring (6%) Škoda Superb Combi (5%) Opel Astra ST (5%) VW Arteon Shooting Brake (5%) Audi A4 Avant (4%) Seat Leon ST (4%) BMW 3 Touring (4%)

*Statistici de vânzări proprii Carvago, 1.1.2025 – 30.9.2025

„Deși ar putea părea că piața de astăzi aparține în principal SUV-urilor, datele noastre arată clar că break-urile au în continuare o bază de clienți uriașă și loială. Acestea reprezintă aproape o cincime din vânzările noastre online, ceea ce este un număr impresionant în zilele noastre. În același timp, vedem că clienții apreciază din ce în ce mai mult confortul și transparența achizițiilor online, unde pot alege dintr-o ofertă de neegalat de break-uri din întreaga Europă”, spune Vlad Ion, country manager Carvago România.

În prezent, Carvago oferă peste 100.000 de mașini break. Cea mai mare pondere în rezultatele totale de vânzări o au în Polonia (21%), iar cea mai mică în Italia (17%). O privire asupra celor mai vândute modele de pe piețele individuale dezvăluie diferențe locale interesante. În timp ce în Austria, la fel ca în Cehia și Slovacia, domină Škoda Octavia Combi, clienții germani care decid să cumpere un break online aleg cel mai adesea Opel Astra ST. Șoferii polonezi optează cel mai frecvent pentru modelul premium Audi A6 Avant, în timp ce în România statisticile sunt dominate de Škoda Superb Combi. Piața italiană este apoi complet specifică, unde pe primul loc s-a clasat elegantul Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

Fiecare vehicul vândut prin Carvago trece printr-o inspecție tehnică detaliată CarAudit, care include până la 270 de puncte de control. O verificare riguroasă dezvăluie defecte ascunse la aproximativ un sfert dintre mașinile verificate. CarAudit este una dintre pietrele de temelie ale inițiativei Carvago pentru o achiziție sigură, care demonstrează că și cumpărarea unei mașini rulate poate fi o experiență plăcută și fără riscuri. Inițiativa include, de asemenea, gestionarea tuturor formalităților, pregătirea înainte de vânzare, livrarea mașinii la domiciliu și o garanție de șase luni, inclusiv posibilitatea de a returna mașina în termen de 14 zile de la primire.