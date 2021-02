Câștigătorul licitației pentru Lotul 4 al Drumului Expres Craiova-Piteşti

Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, care realizează și loturile 2 şi 3 ale Drumului Expres Craiova-Piteşti CNAIR, a fost desemnată, miercuri, câştigătoarea licitației pentru construirea Lotului 4 (între Coloneşti și Piteşti).

A fost nevoie de reevaluarea ofertelor, dispusă anul trecut de Curtea de Apel Bucureşti.

Oferta câștigătoare pentru construirea celor 31,8 km ai Lotului 4 este de 617 milioane lei, iar banii provin din fonduri europene.

Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, pe Facebook, el precizând: „Îmi doresc ca procesul să nu mai fie tergiversat de alte contestaţii şi ca, în zilele următoare, CNAIR să semneze contractul cu antreprenorul”.

„Cum stăm cu celelalte loturi: lotul 1 (17 km) are ca termen de finalizare anul 2022 – săptămâna aceasta am emis penultima autorizaţie de construire, constructorul are front de lucru pe 80% din tronson, vom finaliza curând ultimele exproprieri şi pentru cei 3 km unde încă nu se lucrează. Pe lotul 2 – Balş-Slatina – se lucrează cu peste 700 de oameni şi utilaje la cei 40 de km ai tronsonului. Stadiul este de circa 60%, aşa că ne aşteptăm ca acest lot să fie gata la final acestui an, conform promisiunii constructorului! Pe lotul 3 – Slatina-Coloneşti – constructorul român (acelaşi ca pe loturile 2 şi 4) face organizarea de şantier, iar în martie încep din plin lucrările, care se vor finaliza tot în 2022. DX12 Craiova-Piteşti (121 km) este unul dintre principalele obiective la capitolul transport rutier, aflat în programul de guvernare. Anul acesta alocăm 760 de milioane de lei pentru acest proiect. Continuăm munca pe toate proiectele şi livrăm fapte, nu vorbe”, a adăugat ministrul.

„Semnarea contractului de achiziţie publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestaţii şi respectiv după soluţionarea tuturor contestaţiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire”, a precizat și CNAIR.