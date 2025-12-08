Ce noutăți aduce Mersul Trenurilor 2025-2026

Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 va intra în vigoare pe 14 decembrie și aduce noutăți, potrivit unui comunicat al CFR Călători.

În transportul internațional vor fi asigurate legături directe între Budapesta și București, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof și noi trenuri sezoniere pe ruta București-Giurgiu-Ruse.

CFR Călători va asigura zilnic circulația a peste 1.150 de trenuri, în funcție de perioada din an, acoperind astfel transportul feroviar la nivel național. Vor fi 52 de trenuri în trafic internațional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 de trenuri sezoniere și 952 Regio.

Trenuri internaționale

În traficul feroviar internațional, noutățile vizează legături extinse și conectivitate îmbunătățită. Astfel, trenurile IR 72 și IR 73 vor circula pe relația directă Budapesta Keleti-București Nord, cu extinderea traseului actual care se încheia la Craiova.

De asemenea, trenurile IR 346 și IR 347 vor circula din nou până la Viena Westbahnhof, pe un traseu direct, via Budapesta Kelenfold (în loc de Budapesta Keleti). Relația Baia Mare-Viena Westbahnhof va continua să fie deservită de trenurile Someș 687/686.

Pentru sezonul estival 2026, vor fi introduse patru trenuri noi pe relația București Nord-București Progresu-Giurgiu-Ruse și retur, contribuind la dezvoltarea mobilității transfrontaliere și la consolidarea legăturilor regionale.

Parteneriatul cu compania feroviară ucraineană UZ va continua prin menținerea grupei de vagoane Kiev-Ungheni-București Nord și retur. Grupa directă a trenului Prietenia 401/402 oferă o conexiune stabilă și sigură între România și Ucraina.

Odată cu aderarea României la spațiul Schengen, staționările trenurilor internaționale sunt reduse, ca urmare a eliminării controlului documentelor.

Trafic feroviar intern

Programul feroviar 2025-2026 aduce schimbări și în traficul intern, prin introducerea de material rulant modern, creșterea gradului de confort și extinderea serviciilor de calitate pentru pasageri.

Astfel, în planul de mers 2025-2026, CFR Călători va continua introducerea în circulație a vagoanelor și locomotivelor modernizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe măsură ce acestea sunt livrate de uzinele specializate din România.

Noile vagoane sunt dotate cu facilități moderne menite să îmbunătățească experiența de călătorie: internet Wi-Fi, sisteme de informare audio-video, camere de supraveghere, prize electrice, instalații de climatizare, toalete ecologice, precum și spații special amenajate pentru persoanele cu mobilitate redusă și chiar vagoane bar-bistro.

Având în vedere creșterea calității serviciilor, unele trenuri Interregio care leagă Bucureștiul de Mărășești-Suceava/Iași, precum și de Brașov vor fi reclasificate în Intercity.

26 de trenuri cu rame electrice

Un pas important este introducerea trenurilor formate din noile rame electrice moderne de tip Alstom Coradia Stream, puse la dispoziție de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Aceste rame, parte dintr-un lot de 12 unități achiziționate din fonduri europene și adjudecate de CFR Călători în urma unei licitații competitive, sunt conforme standardelor europene actuale și pot atinge viteze de până la 160 km/h.

Pentru noul mers al trenurilor, CFR Călători a programat utilizarea acestor rame moderne în compunerea a 26 de trenuri cu circulație zilnică, repartizate pe cele mai solicitate rute. Astfel,14 trenuri vor circula între București Nord și Constanța și retur, iar șase trenuri, între București Nord și Craiova și retur.

Alte două trenuri vor fi pe ruta București Nord-Craiova-Deva și retur, două trenuri – între București Nord și Arad și retur și alte două București Nord-Brașov și București Nord-Timișoara Nord și retur.

„Introducerea ramelor Alstom Coradia Stream în circulație se va desfășura în conformitate cu livrarea acestora. Estimăm că până la data de 1 februarie 2026 vor fi operate 11 rame din primul lot de 12”, potrivit comunicatului.

7 trenuri formate din rame PESA

Totodată, CFR Călători a planificat punerea în circulație, în decursul anului 2026, a șapte trenuri formate din rame PESA, aflate în prezent în proces de testare și recepție, pe relația București-Buzău-Adjud și retur.

Acestea sunt achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și vor fi introduse în exploatare după finalizarea tuturor procedurilor tehnice și administrative, precum și predarea lor efectivă către CFR Călători.

Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 va fi valabil până la data de 12 decembrie 2026.