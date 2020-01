Cele mai scumpe greve ale companiilor aeriene în 2019

Anul trecut a fost încă unul plin de greve, care au costat miliarde de euro industria transporturilor aeriene. Cu peste 4,5 miliarde de pasageri în 2019, companiile aeriene sunt mai mult ca oricând vulnerabile în fața grevelor personalului, în condițiile în care sunt obligate să plătească despăgubiri de zbor.

Anul 2020 a început cu o grevă de 72 de ore a echipajului de cabină Eurowings care a ținut din 30 decembrie până în 1 ianuarie și cu greva controlorilor de trafic aerian din Franța și Italia, acestea făcând parte dintr-un ansamblu de greve la nivel național, potrivit GIVT Sky Ranking.

Până și zvonul că ar avea loc o grevă poate costa o companie aeriană milioane. Efectul este atât de mare, încât după 2 zile de greve British Airways a fost nevoită să își diminueze previziunile de profit pentru acest an.

În timp ce reglementările actuale plasează grevele în categoria circumstanțelor extraordinare, acestea mai spun și că operatorii de transport aerian trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a asigura că nu perturbă clienții.

Pasagerii din UE sau care călătoresc spre sau din UE sunt protejați de Regulamentul (UE) 261/2004 care definește modul în care trebuie să se comporte companiile aeriene în cazul zborurilor anulate sau întârziate și nivelurile despăgubirilor la care au dreptul pasagerii.

În conformitate cu acest regulament obligativitatea despăgubirii individuale poate fi de până la 600 € per pasager. Pentru a putea înțelege care este extinderea despăgubirii pentru pasagerii aerieni, am alcătuit un tabel cu posibilele despăgubiri datorate de cele mai importante companii aeriene din 2019.

Întârzierile la British Airways

Vremurile British Airways sunt turbulente. Bunele performanțe financiare din ultimii ani s-au poticnit după ce au avut de suferit de pe urma „problemelor IT” din august și noiembrie care s-au soldat cu sute de zboruri anulate.

Încrederea în companie a continuat să fie subminată și când membrii BALPA (Asociaţia piloţilor de la British Airways) au hotărât să intre în grevă pentru dispute salariale.

Proprietarul British Airways, IAG (International Airlines Group), a anunțat că 2.325 de zboruri au fost anulate în urma grevei, costând compania 137 milioane €.

O altă grevă propusă pe aeroportul Heathrow a fost anulată în ultimul moment, dar nu înainte de a fi dat compania BA înapoi cu aproximativ 33 milioane € din cauza anunțării și apoi anulării zborurilor pentru ca mai apoi să fie reluate.

Alitalia cea asaltată

Suferinda Alitalia a intrat în administrare judiciară de când a declarat falimentul în 2017 și s-a ținut pe linia de plutire doar datorită ajutorului de 900 milioane € din partea guvernului.

Grevele continue ale transporturilor la nivel național adâncesc și mai tare problemele odată cu proprii salariați care, luna trecută, au recurs la acțiuni de grevă pentru a-și face auzite pricinile.

Pe parcursul grevei naționale din Italia din 24 și 26 iulie Alitalia a fost nevoită să anuleze sute de zboruri. Grevele din octombrie și noiembrie pot costa cât mai mult, preconizându-se de altfel mai multe greve.

Prea multă mañana la Iberia!

Transportatorul național spaniol Iberia și operatorul de zboruri low cost Vueling a avut parte de un an furtunos. Problemele dintre conducere și personal au provocat un haos pe aeroporturile din Spania.

În 2014 în perioada restructurărilor, sindicatele au fost de acord să facă concesii rezonabile privind reducerile de salarii și condițiile de muncă ale personalului Iberia.

Sindicatul personalului de la sol UGT (Uniunea Generală a Lucrătorilor) de pe aeroportul Madrid-Barajas a solicitat planuri noi pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și remunerarea orelor de muncă.

Transportatorul low cost al Iberia, Vueling, este și cauza nemulțumirilor față de solicitările derizorii ale sindicatului de a suplimenta personalul pe timpul verii când fluxul de zboruri este imens. Zborurile anulate au crescut cu 40%, iar zborurile amânate s-au dublat în medie pentru Iberia în iulie și august.

Lufthansa blochează zborurile

Lufthansa a anulat 1.300 de zboruri în noiembrie. Două zile de grevă împotriva nivelului salariilor și a condițiilor au repercutat asupra a 180.000 de pasageri, situația fiind înrăutățită la huburile principale ale Lufthansa Aeroporturile din Frankfurt și Munchen.

Lufthansa a oferit bilete de tren pasagerilor care călătoreau între aeroporturile nemțești și zboruri alternative celorlalți pasageri. „O singură zi de grevă ar costa compania aproximativ între 10 milioane € și 20 milioane €.

Chiar și zvonurile unui posibil protest ar descuraja clienții”, spune Directorul financiar Ulrik Svensson. „Grevele pot schilodi o companie aeriană, costurile cauzate de beneficiul nerealizat, reputația și plățile despăgubirilor pot fi astronomice.

Este de datoria companiilor aeriene să înăbușe grevele din fașă și de datoria noastră să ne informăm clienții privind drepturile pe care le au și să încercăm să le soluționăm reclamațiile cât mai repede cu putință” – spune Giacomo Alfiero, Director operațiuni la GIVT.

Recesiune pentru Norwegian

A treia cea mai mare companie aeriană low cost din Europa, Norwegian Air, a suferit și ea de pe urma propriilor probleme, numărul zborurilor diminuându-se cu 8% în 2018.

Parte din campania de extindere către rutele pe distanțe lungi și zborurile transatlantice Norwegian și-a deschis o bază de operațiuni în UK. Această mișcare i-a determinat pe piloții din Norvegia, Suedia și Danemarca să protesteze împotriva temerilor privind mutarea tuturor operațiunilor în UK.

Între timp, echipajul de cabină Norwegian de per aeroportul Charles de Gaulle din Paris a amenințat cu greva în aprilie. Sindicatele UNAC (Union des Navigants de l’Aviation Civile) și SNPNC-FO (Syndicat National du Personnel Navigant Commercial), a amenințat cu greva pentru majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Chiar dacă greva din aprilie a putut fi evitată se anunță noi greve în alte date în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, preconizându-se numeroase zboruri întârziate sau anulate. Norvegia nu este țară UE, dar respectă legislația europeană, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor aerieni.

Ryanair – cel mai mare transportator din Europa

Mavericks Ryanair nu a stat departe de controverse, găsind nemulțumiri atât în rândul piloților, cât și din partea echipajului de cabină din UK, Belgia, Olanda, Italia, Spania și Portugalia în 2019. Spre deosebire de alte companii aeriene, politica Ryanair de a contracta echipaje spărgătoare de grevă din alte țări s-a tradus printr-un impact minim asupra serviciilor către clienți. Predicțiile Ryanair anunțate sunt reduse în ceea ce privește profitul pe 2019, dar aceasta se datorează în principal problemelor continue cu noile aeronave Boeing Max 737.

În vreme ce grevele piloților nemți din 2018 au fost soluționate, piloții britanici s-au arătat mai mult decât nemulțumiți atunci când au intrat într-o grevă de 3 zile în septembrie. Ryanair a apelat la echipaje și contractori din alte țări pentru a asigura un nivel minim de perturbări. SNPVAC (Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil) din Portugalia a spus că Ryanair a refuzat să respecte un acord încheiat în noiembrie 2018.

Grevele echipajului de cabină și ale piloților din Spania au avut un impact minim asupra zborurilor. Deși Ryanair a suferit de pe urma numărului crescut de întârzieri în ianuarie, aprilie și august și de pe urma zborurilor anulate în ianuarie, rata totală a anulărilor din acest an a fost cu 70% mai mică decât în 2018.

„O grevă a echipajului unei companii aeriene – fie că e legală sau ilegală – nu exonerează transportatorul aerian de la obligația prevăzută în dispozițiile Regulamentului nr. 261/2004. În situația unei astfel de greve, toți pasagerii trebuie să primească despăgubiri. Faptul că angajații companiei aeriene sunt în grevă nu înseamnă că pasagerii trebuie să suporte consecințele. Aceste greve nu reprimă dreptul pasagerilor de a lupta pentru despăgubire. Companiile aeriene sunt obligate să plătească despăgubirea dacă notificarea privind anularea zborului a fost trimisă pasagerului cu mai puțin de două săptămâni înainte”, spune Elżbieta Tyszka, Directorul Departamentului Juridic la GIV.

Primire de gheață pentru Scandinavian Air Services

SAS – Scandinavian Air Services a avut o performanță scăzută din perspectiva zborurilor perturbate din acest an, câștigând locul întâi în clasamentul GIVT Sky Ranking pentru 2019. Aceasta s-a datorat parțial unei greve a piloților de 6 zile care a început pe 26 aprilie.

Greva a fost anulată când toate părțile au încheiat un acord pe trei ani privitor la programări, securitatea locului de muncă și salariile, potrivit SAS și SNF din Norvegia, SPF din Suedia și Asociațiilor Piloților DPF din Danemarca.

Costul grevei ar putea bate spre milioane, deoarece 4.015 de zboruri au fost anulate, în creștere cu 365% în aprilie 2018, cu 360.000 pasageri afectați și posibile despăgubiri de 90 milioane €.

Tabelul cu despăgubirile companiilor aeriene

Despăgubirea de zbor medie – în baza numărului mediu de pasageri per zbor înmulțită cu plata despăgubirii companiei aeriene medie per pasager înmulțit cu zborurile totale perturbate (întârziere 3 ore+zboruri & zboruri anulate), preluând toate despăgubirile cererilor pasagerilor. Numărul mediu al pasagerilor per zbor în baza capacității medie a flotei companiei aeriene cu factor de încărcare de 70%.

Pentru companiile precum Lufthansa, care operează peste 1.700 de zboruri pe zi, chiar și o singură zi de grevă restrânsă se poate solda cu costuri imense.

Tabelul realizat de GIVT cu despăgubirile enumeră primele 10 companii aeriene din Europa ca număr de zboruri perturbate, totalul de 3 ore plus zborurile întârziate și zborurile anulate. Această cifră este, la rândul său, înmulțită cu indicele de încărcare pasageri per zbor al fiecărei companii aeriene și plata despăgubirii medie per pasager.

Raportându-ne doar la aceste zece companii aeriene despăgubirile posibile totale pentru 2019 sunt egale cu peste 1,8 miliarde €, o indicație clară a seriozității pe care industria transporturilor aeriene o acordă drepturilor pasagerilor și despăgubirilor către pasageri.

Esența grevelor companiei aeriene

Beneficiul nerealizat și pierderea clientelei, costurile suplimentare cu personalul și plățile posibilelor despăgubiri, toate acestea au un impact uriaș asupra companiilor aeriene. Valorile acțiunilor pot fi un adevărat montagne russe într-o singură zi de tranzacționare, cu sute de milioane pierdute sau câștigate. Companiile aeriene trebuie să meargă pe sârmă când vine vorba de a aproba solicitările lucrătorilor și a furniza un serviciu continuu clienților pentru a rămâne pe profit. Un singur este cert, acela că grevele sunt o afacere costisitoare, iar pasagerii ar face bine să se informeze și să de țină la curent cu aeroporturile și perturbările companiilor aeriene în săptămânile de dinaintea zborurilor lor și să fie conștienți de drepturile lor în calitate de pasageri.

Unele zboruri pot fi amânate, anulate sau chiar și suprarezervate. Puteți verifica gratuit zborul folosind verificatorul de zboruri de pe givt.com .