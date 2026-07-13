Centura Bacău, închisă temporar în perioada 15 iulie-31 august, pentru conectarea cu A7

Centura Bacău va fi închisă temporar circulației , în perioada 15 iulie-31 august, pentru conectarea cu noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei (A7).

Este vorba despre ultimul lot al secțiunii Focșani-Bacău, precum și de cele trei loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani. Varianta Ocolitoare Bacău este parte integrantă a Autostrăzii Moldovei și a fost primul tronson al acesteia dat în folosință, la finalul anului 2020.

Măsura de închidere temporară a traficului rutier a fost solicitată de antreprenor și a primit avizul CNAIR și IGPR. „Avizul fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor. Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0 și km 20+300, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN2, în traversarea municipiului Bacău”, precizează CNAIR.

Reprezentanții Companiei de Drumuri le recomandă conducătorilor auto să își configureze din timp deplasările, pentru a evita ambuteiaje și timpi mai mari de așteptare în trafic.