CFR Călători: 4 trenuri între București-Brașov, operate cu o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream

CFR Călători a introdus în circulație, din 15 august, o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, care formează patru trenuri InterRegio pe ruta București Nord-Brașov.

Rama electrică a fost preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), care a efectuat, pe 11 august, recepția finală a acesteia la Depoul Alstom situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Este cea de-a patra unitate multiplă electrică (EMU) interregională, construită și furnizată de constructorul francez Alstom, în cadrul contractului în valoare de peste 1,7 miliarde de lei, semnat de ARF cu producătorul francez Alstom, în decembrie 2023, ce prevede furnizarea a 37 de rame electrice noi RE-IR.

Programul trenurilor operate cu noua ramă electrică este următorul: IR 16011 București Nord (plecare 07:15) – Brașov (sosire 09:46); IR 16012 Brașov (plecare 10:25) – București Nord (sosire 12:58); IR 16013 București Nord (plecare 13:22) – Brașov (sosire 16:00); IR 16018 Brașov (plecare 16:27) – București Nord (sosire 19:00)

Pe ruta București Nord-Constanța și retur, CFR Călători operează deja 10 trenuri formate din rame electrice Alstom RE Coradia Stream.

Ulterior, pe măsură ce restul de 9 rame electrice interregionale din acest prim lot vor intra în proprietatea ARF și vor fi predate către CFR Călători, acestea vor circula pe toate rutele prevăzute în contract, respectiv:

1. București-Constanța;

2. București-Craiova;

3. București-Ploiești-Brașov-Sighișoara-Alba Iulia-Deva-Arad-Timișoara;

4. București-Craiova-Drobeta Turnu Severin-Timișoara-Arad;

5. București-Craiova-Târgu Jiu-Deva.