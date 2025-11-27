CFR Călători: 4 trenuri vor purta nume simbolice, de Ziua Națională

Cu ocazia Zilei Marii Uniri, patru trenuri ale CFR Călători vor purta, pentru o zi, nume simbolice inspirate de personalități marcante ale vremii contribuind astfel la evocarea spiritului din 1918.

Astfel:

IR 1835 București Nord-Craiova-Simeria-Alba Iulia-Cluj Napoca se va numi simbolic trenul „Regele Ferdinand I Întregitorul”. Sub domnia acestui suveran s-a realizat Marea Unire din 1918 și au fost adoptate reformele fundamentale pentru consolidarea Statului Național Unitar.

în data de 1 decembrie:

IR 1836 Cluj Napoca-Alba Iulia-Simeria-Craiova-București Nord se va numi simbolic trenul „ Iuliu Maniu” . Lider proeminent al românilor transilvăneni, a luptat activ pentru autodeterminare și a condus ulterior Consiliul Dirigent, organismul executiv al Transilvaniei post-unire.

Aceste garnituri speciale vor parcurge țara, asigurând legătura simbolică și fizică dintre principalele regiuni istorice Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cu orașul Alba Iulia, inima evenimentelor din 1918.

Totodată, CFR Călători facilitează accesul la manifestări asigurând 36 trenuri.

Anul acesta se împlinesc 107 ani de la Marea Unire a tuturor provinciilor istorice sub conducerea Regelui Ferdinand I.

Reamintim că, zilnic, peste 1.030 de trenuri ale CFR Călători asigură mobilitatea și legătura între localitățile din România.