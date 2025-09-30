CFR Călători asigură transportul cu autobuze pe secția Constanța-Mangalia, până în februarie 2026

În perioada 1 octombrie 2025 – 2 februarie 2026, CFR Călători asigură transportul cu autobuze pe secția Constanța-Mangalia și retur. În această perioadă se execută lucrări la infrastructura feroviară, efectuate de CFR astel că se suspendă circulația trenurilor de călători.

În acest context, CFR Călători înlocuiește serviciul de de transport feroviar cu autobuze, în baza biletelor achiziționate în aceleaşi condiţii ca în perioada de circulaţie a trenurilor.

Programul de circulație al autobuzelor (indicativ RA) în perioada 1 octombrie 2025 – 13 decembrie 2025, cu mențiunea că orele de plecare/sosire în stațiile din parcursul acestora, precum și tarifele aplicate pot fi vizualizate pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea „Detalii/Preț” din modulul de mers de tren, la căutarea trenurilor de pe ruta dorită:

Constanța-Mangalia

RA 8381: Constanța (plecare 06:25) – Mangalia (sosire 07:44), în locul trenului R 8381

RA 8385: Constanța (plecare 09:45) – Mangalia (sosire 11:04), în locul trenului R 8385

RA 8389: Constanța (plecare 14:22) – Mangalia (sosire 15:41), în locul trenului R 8389

RA 8393: Constanța (plecare 17:05) – Mangalia (sosire 18:24), în locul trenului R 8393

RA 8395: Constanța (plecare 18:13) – Mangalia (sosire 19:32), în locul trenului R 8395

RA 8397: Constanța (plecare 20:13) – Mangalia (sosire 21:32), circulă numai sâmbăta, în locul trenului R 8397

RA 8399: Constanța (plecare 21:13) – Mangalia (sosire 22:40), nu circulă sâmbăta, în locul trenului R 8399

Mangalia-Constanța