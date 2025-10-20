CFR Infrastructură suspendă circulația a peste 30 de trenuri, din cauza datoriilor CFR Călători

CFR Infrastructură anunță, luni, că suspendă circulația a peste 30 de trenuri operate de CFR Călători, în întreaga țară, din cauza datoriilor acumulate de operatorul feroviar național de călători.

„Sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI) se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arată într-un comunicat.

CFR precizează că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral.

O situație similară a fost în luna august, însă CFR Călători a achitat parţial datoriile acumulate la plata TUI.

CFR Infrastructură a comunicat și lista cu trenurile Regio care vor fi suspendate începând cu data de 21 octombrie, ora 00:01:

• R 5431, R 5432: Bacău-Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani-Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani-Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord-Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor-Fetești;

• R 8005: București Obor-Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești-Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi-Buzău și retur;

• R 3030: Brașov-București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B-Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord-Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț-Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad-Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord-Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău-București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea-Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare-Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare-Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni-Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș-Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș-Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș-Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș-Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu-Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm-Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu-Sighișoara și retur.

Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții:

• IR 1634 și IR 1633: Brașov-București Nord și retur;

• IR 1661 și IR 1662: București Nord-Iași și retur;

• IR 1571 și IR 1574: București Nord-Galați și retur;

• IR 1599 și IR 1590: București Nord-Drobeta Turnu Severin și retur;

• IR 1531: Timișoara Nord-Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare-Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare-Timișoara Nord;

• IR 1533: Timișoara Nord-Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord-Oradea și retur;

• IR 1743 și IR 1744: Arad-Oradea și retur;

• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș-Cluj Napoca și retur.