CFR: Modificări la trenuri, în iunie și iulie; călătorii, transbordați auto

Circulația mai multor trenuri InterRegio și Regio va fi modificată, în perioadele 14-27 iunie și 6-18 iulie, pentru executarea lucrărilor la infrastructura feroviară pe secțiunea Băile Calacea-Aradu Nou.

Pe anumite distanțe transportul pasagerilor va fi asigurat cu mijloace auto, informează CFR Infrastructură.

În perioadele 14-26 iunieși 6-18 iulie, trenul IR 1763 Iași-Arad-Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași-Arad. Pe distanța Arad-Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto.

În perioadele 15-27 iunie și 6-18 iulie, la trenul IR 1765 Timișoara Nord-Arad-Iași, pe distanța Timișoara Nord-Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad-Iași circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

În perioadele 15-27 iunie și 6-18 iulie, trenul IR 1538 Oradea-Arad-Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea-Arad. Pe distanța Arad-Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto.

În perioadele 15-26 iunie și 6-17 iulie, fără zilele de sâmbătă, la trenul R 3115 Timișoara Nord-Arad-Oradea pe distanța Timișoara Nord-Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad-Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

În zilele de 20 și 27 iunie, precum și în zilele de 11 și 18 iulie, la trenul R 3117 Timișoara Nord-Arad-Oradea pe distanța Timișoara Nord-Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad-Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.