CGMB a aprobat declanșarea procedurilor pentru intrarea în insolvență a STB

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat marți, cu 39 de voturi „pentru”, declanșarea procedurilor pentru insolvența Societății de Transport București (STB).

CGMB a fost convocat de îndată de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a-i mandata expres pe reprezentanții PMB în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a STB să solicite Consiliul de Administrație al STB, printr-o hotărâre AGA, declanșarea procedurii de insolvență.

Hotărârea adoptată de CGMB:

„Art 1. Se mandatează reprezentanții Municipiul București în Adunarea Generala a Acționarilor Societățlii de Transport București STB S.A. să solicite printr-o hotarâre AGA Consiliului de Administrație al Societății de Transport Bucure9ti STB S.A. să declanșeze procedura de insolvență a societății.

Art. 2. Convocarea Adunării Generala a Acționarilor Societățiii de Transport București STB S.A. și adoptarea solicitării prevăzute Ia Art. 1 se vor realiza în termen de 24 ore de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale incidente.

Art. 3. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, reprezentanții municipiului București în Adunarea Generala a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. și Societatea de Transport București STB S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.

Anterior, edilul a solicitat STB să-și declare insolvența, acuzând că aceasta a acumulat datorii enorme, de aproximativ 1,75 miliarde de lei.

„Pentru a înțelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile și penalitățile aferente, depășește 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului București”, a transmis primarul general.

„Am cerut managementului și sindicatelor să ageeeze un plan de măsuri încă din luna februarie. Din păcate nu s-a întâmplat nimic până acum. Cum nu mai avem banii să plătim miliardele acumulate ca datorii și sutele de milioane drept penalități la aceste datorii, este doar normal să ies public și să cer însănătoșirea STB, printr-un plan de restructurare validat de un judecător sindic ca urmare a insolvenței.



Nu eu am dus compania în această situație! Eu încerc să o salvez. Sa nu ni se poprească conturile și să putem plăti salariile, să nu ni se ia banii din cont de creditori. Unii au cerut deja, în mai multe rânduri, proprirea conturilor. Fac doar ceea ce este corect pentru a nu duce întregul oraș în incapapacitate de plată și sunt primul și singurul care vorbește deschis despre această situație”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Într-o conferință de presă susținută luni, Ciprian Ciucu a precizat: „Datoria totală a STB era 1,72 miliarde de lei în 2025, dintre care 1,49 miliarde doar către ANAF, din cauza unei decizii a conducerii din anii 2019-2020 de a reține și a nu vira către stat TVA-ul și contribuțiile sociale. Din cele 1,49 miliarde lei către ANAF, 402 milioane lei sunt doar penalități”.

Edilul a făcut precizări despre un litigiu comercial cu VFU Pașcani: „Pentru o procedură de achiziție derulată iresponsabil fără acoperire bugetară, instanța a decis că STB trebuie să plătească astăzi penalități de 0,5% pe zi. Pentru un contract inițial de 305 milioane lei, s-a ajuns la peste 1 miliard de lei datorați exclusiv din penalități”.

Primarul Capitalei a adus acuzații Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov – ADITPBI: „Aici sunt 200 de angajați care dublează activitatea STB, într-un sediu office, de corporație”.