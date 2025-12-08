Circulația autobuzelor 100 și 442, reorganizată în zona Aeroportului Otopeni

Liniile de autobuz 100 și 442 au fost reorganizate în zona Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni, începând de luni, pentru a permite desfășurrea lucrărilor de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6.

Astfel, traficu rutier a fost reorganizat pe o arteră nouă, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI).

Artera nouă de circulație a fost amenajată de constructor prin dezafectarea unor locuri de parcare din vecinătatea clădirii aeroportului.

Autobuzele liniilor 100 și 442 circulă în ambele sensuri pe noua arteră, care este semnalizată cu balize direcționale.

Totodată, stațiile de la terminalul „Plecări” au fost relocate pe prima bandă de lângă clădirea aeroportului.