Circulația camioanelor, interzisă în județele cu Cod Roșu de caniculă

Circulația camioanelor este interzisă, luni, în județele cu Cod Roșu de caniculă – Mehedinți și Dolj, informează CNAIR.

Astfel, potrivit avertizării meteorologice emise de către ANM, luni în intervalul orar 12.00 – 20.00, autovehiculele cu MTMA ≥7,5 t nu vor putea circula pe sectoarele de drumuri expres și drumuri naționale din cele două județe.

Exceptate de la restricții sunt:

• transporturile de persoane;

• transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;

• vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră;

• transporturile funerare;

• transporturile poștale;

• transporturile de echipamente de prim ajutor;

• transporturile pentru distribuire de carburanți;

• transporturile de mărfuri sub temperatura controlată;

• transporturile pentru tractări vehicule avariate;

• transporturile pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

• transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;

• transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

• transporturile cu produse provenite din exploatări agricole;

• transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;

• transporturile rutiere in cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);

• transporturile de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuit, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahar și produse conexe, cacao, ciocolata și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerala)”.