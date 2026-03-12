Ciucu dă vina pe camioane pentru găurile din asfalt. El le ordonă polițiștilor locali să „vâneze” vehiculele care nu plătesc taxa

După ce a dat vina pe firmele de deszăpezire pentru găurile din asfalt, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a găsit un nou vonovat: camioanele care fac aprovizionarea magazinelor.

Joi, Ciucu le-a dat ordin polițiștilor locali să depisteze vehiculele care nu achită taxa de acces în zonele centrale și semicentrale din București.

Într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu și-a argumentat decizia prin faptul că „vehiculele grele deteriorează mult mai repede carosabilul, cresc costurile de întreținere a drumurilor, ocupă mai mult spațiu în trafic și produc blocaje mai mari în zonele dense”.

„În plus, contribuie disproporționat la poluare și zgomot. Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul personal este folosit în medie una sau două ore pe zi, în rest stă parcat. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens”, a scris edilul.



El a precizat că Primăria Capitalei a dezvoltat un mecanism pentru verificarea plății acestei taxe, constând într-o aplicație publică în care poate fi introdus numărul de înmatriculare.

„Astăzi, am vrut să testez personal mecanismul de verificare. Am întâlnit în drumul meu spre Primărie 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone, le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre cele 6 vehicule avea taxa achitată. O betonieră. Restul NU”, a explicat Ciucu.

Drept urmare, el a convocat conducerea Poliția Locală a Municipiului București și a dispus un control tematic „amplu”, pentru identificarea vehiculelor de mare tonaj care circulă fără a plăti această taxă.

„De data aceasta, mă voi asigura că se controlează pe termen lung, nu o săptămână sau două. Am informații cum că există operatori mari de transport care preferă să plătească din când în când câte o amendă decât să achite taxa pentru vehicule grele. E mai ieftin. Am aflat că există chiar mari retaileri care plătesc amenzile acestor operatori, dar nu și taxa pentru vehicule grele. Pentru că este mult mai ieftin. Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte”, a adaugat primarul.

El a precizat, totodată, că se va asigura că sancțiunile sunt mai mari ca taxa, deoarece, pentru a pune Bucureștiul „la punct” trebuie respectate regulile și asigurate resursele pentru dezvoltarea orașului.