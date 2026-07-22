Ciucu: Insolvenţa STB nu înseamnă oprirea sau reducerea numărului autobuzelor, troleibuzelor, tramvaielor pe traseu

Insolvenţa Societății de Transport București (STB) nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport pe traseu, transmite, miercuri, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În urmă cu o zi, Consiliul General al Municipiului București (CGMB), convocat de primarul general în ședință de îndată, a aprobat declanșarea procedurilor de insolvență.

„Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței STB îl reprezinta chiar asigurarea continuității serviciului public de transport – obligație legală, de altfel, pentru autoritățile locale”, explică edilul, pe pagina de Facebook a PMB.

Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală.

Ce urmează „- CGMB a votat insolvența STB;

– După solicitarea procedurii, judecătorul sindic numește un administrator judiciar, specializat în conducerea insolvenței;

– Administratorul judiciar vine, apoi, cu un plan de reorganizare, care este aprobat de către creditorii societății aflate în insolvență. Acesta urmărește să reducă cheltuielile, să salveze societatea de la faliment și, mai ales, să asigure plățile creditorilor”.

De ce este nevoie de insolvența STB

„- Oprește creșterea datoriilor, stopează avalanșa de penalități pe care datoriile le generează, conturile nu pot fi poprite. Vorbim despre datorii de 3 miliarde lei, dintre care 1,7 miliarde de lei către ANAF, pentru neplata contribuțiilor angajaților, ale cărei penalități se ridică, în acest moment, la circa 402 milioane de lei.

– Subvenția plătită de către PMB va merge către plata salariilor angajaților, achiziția de combustibil și piese de schimb.

– Pentru plata creanțelor va fi creat un cont escrow, destinat creditorilor. STB va trebui să verse, lunar, sumele prevăzute în schema de eșalonare a datoriilor din planul de reorganizare, alcătuit de către administratorul judiciar și aprobat de către creditori”.