CNAB a primit 9 oferte pentru proiectarea noului Terminal al Aeroportului „Henri Coandă”

La licitația pentru proiectarea noului terminal de la Aeroportul „Henri Coandă” București și a infrastructurii aeroportuare aferente au depus oferte nouă mari firme internaționale de inginerie, informează, marți, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Termenul-limită pentru evaluarea ofertelor este data de 5 decembrie 2025, iar valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro.

Durata totală de implementare a contractului este de 126 de luni, dar terminalul va fi realizat modular, ceea ce va permite punerea etapizată în exploatare, pentru a acomoda treptat traficul aerian aflat în creștere.

Noul Terminal de pasageri va avea o suprafață de aproximativ 176.000 mp, care să acomodeze un trafic prognozat pentru anul 2040 de 30 milioane pasageri/an (traficul de pasageri la orele de vârf în noul terminal va putea ajunge la 6.500 de pasageri/oră).

Facilitățile vor fi comparabile cu marile aeroporturi europene: minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave; minimum 20 de punți de îmbarcare; spații generoase pentru pasageri, sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri și plecări), echipamente de control de securitate, sisteme moderne pentru informarea pasagerilor, iluminare ambientală, acustică optimă, climatizare eficientă și semnalizare intuitivă, saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene, zone diverse de comerț, toate dimensionate pentru a realiza „IATA Optimum Level of Service”.

Terminalul va fi destinat atât companiilor aeriene legacy, cât și operatorilor low cost, care vor avea o zonă specială de îmbarcare/debarcare.

Aeronavele vor avea noi căi de rulare moderne, realizate pe o nouă infrastructură aeroportuară. Terminalul va dispune de conectivitate multimodală: rutieră și feroviară, cu stații pentru transportul public de călători, autocare și taxi. Se va realiza inclusiv o rețea complexă de drumuri de acces în zonele de landside și airside, pentru asigurarea conexiunilor rutiere, cu drumuri și pasaje subterane, între Terminalul actual și viitorul Terminal.

Participanții la licitație sunt:

1. Dar AlHandasah Poland Sp. zoo (lider), având ca terți susținători și subcontractanți companiile Maffeis Engineering, Dar AlHandasah Consultants Shair and Partners BSC, Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners) SAL, Geocon Global Consulting și Muzeul Național de Istorie a României;

2. Asocierea Electroproiect, CEMS EPC, Arcadia AEN Architecture & PM, Intecsa Engineering Group, cu Electroproiect ca lider și subcontractanții/terții/ofertanții Estudio Lamela, Geostud, Viarium Ingenieria, Eren Cons, Popp & Asociații, CEMS EPC, Muzeul Olteniei Craiova, Compania de Consultanță în Energie și Mediu Aero Project, Gauss, Premium Business Services, Geotesting CI, Arcadia AEN Architecture & PM și Bemel AG, Intecsa Engineering Group, S.A.U;

3. Asocierea Consis Proiect (lider), Romair Consulting, avand ca terți / subcontractanți / ofertanți companiile DS Birou de Arhitectură, ALG Global Infrastructure Advisors, Vidal Y Asociados Estudio de Arquitectura SLP, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Apron Aeropuertos, Romair Consulting (ofertant), Prointec și Airport Gurus;

4. Asocierea Eurocerad International (lider), Seingim Global Service, 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SPA, Specialist Smart Group, cu subcontractanții/terții/ofertanții Greenviro, Specialist Consulting, ABC Development Aviation, Seingim Global Service, Steerforth Consult, 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SPA, Specialist Smart Group, Archaus, Magal Security Systems LTD, Systematica, Mondev Real Estate, Danavi, Petrodesign, Electrical Integration Systems, Self Trust, Aquacon Proiect, Cornel & Cornel Topoexim și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

5. Asocierea Quadratum Architecture (lider), Power Electric, con gaz prest, Concelex Engineering, cu subcontractanții/terții/ofertanții MC General Construct Engineering, Consitrans, KVB Consulting & Engineering, Haskoning Nederland BV, operating as NACO, Netherlands Airport Consultants, Convergint Romania, Power Electric, con gaz prest, Geosond, Miri Dan Proiect, Edit Structural, Concelex Engineering;

6. Asocierea Maristar Com (lider), Infranova Solutii Tehnice în Construcții, Re-Act Now Architecture, cu subcontractanții/terții/ofertanții Carmen Geoproiect si Bobotis+Bobotis Architecs Limited Liability Company, Infranova Solutii Tehnice în Construcții, Re-Act Now Architecture;

7. Asocierea Setec International (lider), Concrete & Design Solutions, Artelia SAS , Urban Scope, cu subcontractanții/terții/ofertanții Concrete & Design Solutions, Artelia SAS , Urban Scope, EPC – Consultanță de Mediu, Global GIS Consulting AG, DP Proiect Instal, Carmen Geoproiect, Aquaproiect și Selfconsulting;

8. Asocierea Leviatan Design (lider), Ubitech Construcții, cu subcontractanții/terții/ofertanții Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start , Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC – Consultanță de Mediu, Raluca Șerban Environmental Consultancy și Profesional Construct Proiectare;

9. Asocierea Concept Structure (lider), Westfourth Architecture, cu subcontractanții / terții / ofertanții companiile Quadrante Engenharia E Consultoria, MVRDV BV, Prodesign Engineering & Construction, Almo Design, Westfourth Architecture, Pipe Design și Metrans Engineering.