CNAIR a convocat Comandamentul de Iarnă; contract semnat cu Salrom pentru necesarul de sare la deszăpezire

Conducerea Companiei Naționale de Drumuri (CNAIR) a convocat prin videoconferință Comandamentul Central de Iarnă și a semnat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025–2026.

Cele mai recente avertizări meteorologice transmise de ANM vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori la altitudini peste 1.700 m) în zilele de 7 și 8 octombrie.

Directorii regionali, șefii tuturor secțiilor de drumuri naționale (SDN-uri) și reprezentanții Poliției Rutiere vor colabora pentru ca mașinile să circule în condiții de siguranță.

„Discuțiile s-au axat pe inventarierea utilajelor și materialelor care vor fi utilizate pentru a menține rețeaua rutieră din administrare utilizabilă în condiții de siguranță pe perioada fenomenelor meteorologice severe”, se arată în comunicatul CNAIR.