CNIR a atribuit contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul Grințieș-Pipirig al A8

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.

Asocierea de firme de inginerie din România și Slovacia, Venturo Investment (lider)-Ae Dozoring sro, a fost desemnată câștigătoare cu o ofertă de 46,9 milioane lei (fără TVA).

Contractul poate fi semnat dacă, în termen de zece zile, nu se depun contestații. Durata contractului finanțat din fonduri europene este de 118 luni (din care 54 de luni pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni pentru garanție).

Serviciile care vor fi asigurate în cadrul contractului de supervizare:

management de proiect și consultanță pentru Beneficiar;

supervizare a proiectării și execuției lucrărilor la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor, standardelor și a legislației în vigoare, evaluarea și aprobarea lucrărilor, cantităților, materialelor, echipamentelor etc.

supervizare pe durata perioadei de garanție a lucrărilor aferente Contractului.

Contractul în valoare de aproape 6 miliarde lei pentru construirea lotului 2B a fost semnat cu Asocierea SA&PE Construct (lider)-Euro-Asfalt d.o.o.-Tehnostrade Spedition UMB. Etapa de proiectare urmează să înceapă pe 30.03.2026, conform Ordinului emis de CNIR.

Lotul 2B se desfășoară în județul Neamț și include 60 de poduri și viaducte (cel mai lung, de 1.275 metri, fiind peste râul Bistrița), respectiv 16 tuneluri.