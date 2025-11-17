CNIR a emis ordinul pentru proiectarea lotului 2B Grințieș-Pipirig al A8, cel mai dificil de realizat

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis, luni, ordinul pentru începerea lucrărilor de proiectare a lotului Grințieș-Pipirig de pe A8.

Contractul, în valoare de 5,97 miliarde de lei, a fost semnat, la sfârșitul lunii octombrie, cu Asocierea SA&PE Construct (lider asociere) – Euro-Asfalt d.o.o. – Tehnostrade – Spedition UMB.

Durata de realizare a acestui lot este de 54 de luni, iar execuția lucrărilor este prevăzută a începe în anul 2027 și va respecta termenele prevăzute în Legea Autostrăzii A8.

În lungime de 31,5 km, acesta este cel mai dificil lot de pe Autostrada Unirii (A8), deoarece mai mult de două treimi din lungimea lui este formată din tuneluri, pasaje și viaducte.

Lotul se desfășoară în județul Neamț este un proiect de o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroasele structuri:

• 16 tuneluri (cel mai lung având 940 metri);

• 60 de poduri și viaducte, două dintre acestea cu peste 1.000 metri lungime (cel mai lung pod, cel peste râul Bistrița, fiind de 1.275 metri);

• pasaje și tuneluri în lungime de aproximativ 20 de kilometri, reprezentând aproape 70% din lungimea întregului lot.