CNSC permite Electroputere VFU Pașcani să schimbe furnizorul de tramvaie din Rusia în licitația STB

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dat câștig de cauză companiei Electroputere VFU Pașcani în cadrul licitației câștigate de aceasta pentru tramvaie în București, în sensul că îi permite să schimbe furnizorul din Rusia.

În 2019, Rusia încă nu invadase Ucraina și nu era supusă sancțiunilor Uniunii Europene, iar Electroputere a participat la licitație cu o ofertă a unui furnizor din această țară.

Între timp, STB a anulat licitația.

Comunicatul GRAMPET:

„Electroputere VFU Pașcani dispune de furnizori și subcontractanți alternativi, aflați în afara oricăror sancțiuni economice, care asigură companiei capacitatea de a livra tramvaiele ofertate în cadrul licitației.

CNSC a constatat că STB a întârziat nejustificat semnarea contractului, creând circumstanțe artificiale pentru anularea procedurii. Aceasta, deși două decizii anterioare ale Consiliului fuseseră confirmate definitiv de Curtea de Apel București.

Deciziile stabiliseră deja obligația STB de a finaliza procedura prin semnarea contractului cu Electroputere VFU Pașcani, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare.

Totodată, CNSC a reținut faptul că STB nu își poate invoca propria culpă în vederea anulării procedurii. Motivul: obligația de a solicita prelungirea valabilității ofertei tehnice și financiare, precum și a garanției de participare revenea exclusiv STB, care a rămas însă în pasivitate timp de peste 5 ani.

Potrivit Deciziei nr. 3279/C5/3928 din 30 octombrie 2025, CNSC a apreciat că motivele invocate de STB (inclusiv expirarea valabilității ofertei și referințele la furnizorul menționat în ofertă) nu sunt întemeiate.

Consiliul a subliniat că, în conformitate cu legislația în vigoare, entitatea contractantă avea obligația de a solicita ofertantului câștigător prelungirea valabilității documentelor, obligație care s-a născut pentru STB la data de 31.12.2020.

De asemenea, CNSC a confirmat că furnizorii și subcontractanții pot fi înlocuiți în condițiile legii, fără a afecta validitatea procedurii de atribuire.

Dispozițiile art. 233 și 234 din Legea nr. 99/2006 permit înlocuirea atât a subcontractantului, cât și a furnizorului. În pofida acestei prevederi legale clare, STB a transformat această posibilitate într-un motiv de anulare a procedurii, ignorând scopul legiuitorului – finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică.

Prin decizia sa, CNSC a dispus ca STB să pună în aplicare deciziile anterioare ale Consiliului în termen de 10 zile de la comunicare, consolidând dreptul Electroputere VFU Pașcani de a finaliza procedura de atribuire și de a derula contractul conform legislației în vigoare”.

Gruia Stoica, președinte și fondator GRAMPET Group: „Licitația STB a creat, din punctul nostru de vedere, o situație unică în România. După 5 ani în care STB a refuzat semnarea contractului, sub presiunea deciziilor instanțelor de judecată, au încercat o simulare de acțiuni menite să conducă la încheierea acestuia.

Aceasta, deși oferta tehnică și comercială, precum și garanția de participare, erau deja expirate. La solicitarea noastră de a primi dovada deținerii fondurilor necesare achiziției, societatea a decis să anuleze întreaga procedură.

A fost o solicitare legitimă, având în vedere că refuzurile anterioare ale STB au fost motivate chiar de lipsa fondurilor. Am contestat această decizie la CNSC și ne bucurăm că, pentru a treia oara, Consiliul a reconfirmat corectitudinea și transparența cu care Electroputere VFU Pașcani a participat la această licitație, respingând argumentele artificiale invocate de STB pentru tergiversarea semnării contractului”.

Vizante-Dumitru Tomoni, vicepreședinte GRAMPET Group, președinte al Consiliului de Administrație și director general al Electroputere VFU Pașcani „Electroputere VFU Pașcani este pregătită să demareze implementarea acestui contract.

Compania dispune de furnizori și subcontractanți alternativi, cu capacitate verificată, care îi permit să asigure livrarea integrală a produselor ofertate în cadrul licitației, conform standardelor de calitate prevăzute.

Este totuși important de subliniat că, la momentul declarării ofertei Electroputere VFU Pașcani ca fiind câștigătoare, furnizorul din cadrul licitației era eligibil și nu se afla sub niciun fel de sancțiune.

Mai mult, dacă s-ar fi respectat calendarul inițial, așa cum a fost prevăzut în documentația de licitație, contractul ar fi fost finalizat și toate cele 40 de tramvaie ar fi fost în posesia STB înainte de instituirea oricăror restricții externe”.

În comunicat se mai arată că „Electroputere VFU Pașcani își reafirmă angajamentul de a susține modernizarea și eficientizarea transportului feroviar în România prin soluții tehnologice inovatoare, livrate cu profesionalism și responsabilitate”.

„Prin acțiunile sale transparente și respectarea celor mai înalte standarde de excelență, compania își consolidează rolul de partener de încredere pentru autorități și comunități, contribuind la dezvoltarea durabilă și la progresul infrastructurii feroviare și de transport urban”.