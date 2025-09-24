Comerțul cu autovehicule, afaceri în creștere cu 5,6% în primele 7 luni din 2025

Afacerile din comerțul cu autovehicule au crescut cu 5,6%, ca serie brută, în primele șapte luni ale acestui an, față de intervalul similar din 2024, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

S-au consemnat volume în creștere la: activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+22,6%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+15,2%), comerțul cu autovehicule (+4,2%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+2,7%).

De asemenea, ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor s-a majorat cu 4,5%.

În luna iulie 2025 vs iulie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut ca serie brută cu 16,7%, datorită creșterilor înregistrate la întreținerea și repararea autovehiculelor (+37,1%), comerțul cu autovehicule (+18,7%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+6,8%) și la comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+1,7%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iulie 2025, s-a majorat cu 14% față de luna iulie 2024.

La nivel comparativ iulie – iunie 2025, totalul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule a înregistrat o creștere cu 6,1%, ca serie brută, datorită creșterilor înregistrate la activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+11,9%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+8,6%), comerțul cu autovehicule (+4,3%) și la comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+0,6%).

O majorare a afacerilor pe acest segment s-a consemnat și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, respectiv de 2,8% în iulie 2025, față de luna anterioară.