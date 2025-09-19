Compania Municipală Parking București a amenajat 189 de parcaje, în S1

Compania Municipală Parking București (CMPB) a amenajat 189 de parcaje, în primul semestru (S1), cu o investiție de 6.3 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Încasările din plata parcărilor au crescut cu 20,05%, totalizând 50,4 milioane de lei (50,4 milioane de lei). Compania a înregistrat un profit de peste 28,3 milioane de lei, în creștere cu 14,03% față de prima jumătate din 2024.

Noile parcări sunt, în majoritate, în interiorul inelului central de circulație, deservind artere și zone ca Victoriei, Romană, Universitate, Unirii, precum și cartierele adiacente Cotroceni, Primăverii, Pantelimon, Rahova sau Ferentari. Amplasarea urmărește acoperirea unor puncte cu trafic ridicat și deficit de locuri de parcare, din apropierea instituțiilor publice, zonelor de birouri, comerciale și obiectivelor turistice, pentru un acces mai facil atât pentru bucureșteni, cât și pentru cei care tranzitează orașul, spun reprezentanții companiei municipale.

Pe parcursul primelor șase luni ale anului, CMPB a pus în funcțiune sistemele pentru parcările închise cu barieră, în zonele Lia Manoliu, Splaiul Indepndeței, Cheiul Dâmboviței și zona comercială a Pieței Unirii și a dat în folosință alte șase sisteme de verificare și control pentru validarea rapidă a plății parcării, pe baza numerelor de înmatriculare, care supraveghează toate parcările din București.

În prezent, plata serviciului public de parcare, atât on-street (deschise) cât și off-street (parcări închise, cu barieră) este integral disponibilă digital, prin intermediul aplicației mobile Parking București, a site-ului www.abonamente.cmpb.ro, a parcometrelor, precum și prin SMS.

Compania Municipală Parking București, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București (CGMB) a contribuit, în cei șapte ani de activitate, cu peste 102 milioane de lei la bugetul de stat și cu mai mult de 38 milioane de lei la bugetul Primăriei Municpiului București. În prezent, administrează circa 50.000 de locuri de parcare exploatate activ și se autofinanțează integral, fără datorii.