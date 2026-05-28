Consiliul Concurenței a „ars” cu 4 milioane de lei COTAR, FORT şi 18 companii de taxi

Consiliul Concurenței a amendatcu 3.976.789 lei (779.762 euro) Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) şi 18 companii de taxi, sub acuzația de participare la o înțelegere anticoncurențială pe piața serviciilor de intermediere online, prin aplicații informatice, a comenzilor taxi.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

În cadrul investigației, Consiliul Concurenței a constatat că părțile implicate şi-au coordonat

comportamentul în vederea eliminării din incinta aeroportului a companiei Clever Tech, care administra o aplicație agregatoare ce includea oferta mai multor şoferi de taxi.

Astfel, COTAR, FORT şi companiile de taxi au solicitat Companiei Naționale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) eliminarea aplicației agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen prin care pot fi comandate taxiuri în incinta aeroportului.

Companiile de taxi sancționate sunt următoarele: Cristaxi Service, Auto Cobălcescu, Meridian Taxi, As Taxi 2003, Compania de Taximetrie Speed Taxi, D`Artex Star, Autogeneral, Lion Quick Taxi, Street Taxi, Simbol Fly Consulting, Speed Taxi, Bageti Star, Dinamic Taxi, Dispecerat Perfect, Fast Transport Auto, Grand Auto Taxi, Grant Taxi Service şi Grant Taxi Speed.

FORT, Auto Cobălcescu, Meridian Taxi, Cristaxi Service şi Grand Auto Taxi au recunoscut săvârşirea faptei anticoncurențiale investigate, precizează Consiliul Concurenței.

Totodată, autoritatea de concurență a impus Companiei Naționale Aeroporturi Bucureşti o serie de condiții menite să asigure accesul tuturor operatorilor interesați în incinta aeroportului, într-un mod transparent, nediscriminatoriu şi predictibil.

Ca urmare, CNAB şi-a sumat o serie de angajamente1 care vizează identificarea şi închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen fără a mai interveni asupra tipurilor de aplicații care rulează.

În plus, CNAB va permite ca serviciile de transport persoane de la aeroport să fie derulate atât prin intermediul aplicațiilor agregatoare, cât şi prin aplicații de ride-sharing, fără ca acestea să mai fie limitate exclusiv la transportul în regim taxi, respectiv la aplicațiile informatice ale companiilor de taxi.

De asemenea, închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen se va atribui exclusiv prin licitație cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar companiile interesate vor putea depune oferte pentru mai multe spații, dar li se va atribui doar un singur spațiu în cadrul aceleiaşi proceduri de licitație, cu scopul de a asigura o prezență cât mai numeroasă a companiilor active pe piață şi servicii diversificate pentru pasageri.