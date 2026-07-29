Constructori desemnați pentru lotul 6 al DEx Craiova-Târgu Jiu

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 6 (Târgu Jiu-Târgu Cărbunești), în lungime de 19,25 km, a fost atribuit de CNAIR Asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – MIS Grup (Turcia-România).

Valoarea contractului este de 1,99 miliarde lei (fără TVA), cu finanțare asigurată prin Programul Transport ( PT ) 2021-2027, iar termenul este de maximum 34 de luni, din care 10 luni proiectare și 24 de luni execuție.

• 25 de structuri, printre care un viaduct de o complexitate tehnică ridicată (viaductul de la km 96+359, în lungime de 644 m);

• 2 parcări de scurtă durată (fiecare dotată cu 6 stații de încărcare pentru autoturismele electrice);

• Nodul Rutier Târgu Jiu (km 110+100), care va asigura conexiunea cu Varianta Ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu;

• o descărcare provizorie (km 90+850), care include un drum de legătură în lungime de 1 km și o intersecție giratorie prin care se realizează conexiunea la DJ661.