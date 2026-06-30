Contract de 18,4 milioane de euro pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului Otopeni

Contractul pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni și a infrastructurii aeroportuare aferente a fost semnat de compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Valoarea contractului este de aproximativ 18,4 milioane euro, cu o durată de maximum doi ani, iar lucrările de construire vor fi realizate în 3 ani și jumătate.

Contractul a fost semnat cu Asocierea Leviatan Design (lider) – Ubitech Construcții (asociat). Subcontractanții sunt Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start, Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC – Consultanță de Mediu, Raluca Șerban Environmental Consultancy și Profesional Construct Proiectare.

În suprafață de aproximativ 176.000 metri pătrați, terminalul este gândit să acomodeze un trafic prognozat pentru anul 2040 de aproximativ 30 de milioane de pasageri / an. La orele de vârf vor putea fi 6.500 de pasageri / oră.

Facilitățile: minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave; minimum 20 de punți de îmbarcare; sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri și plecări); echipamente moderne de control de securitate.



Facilitățile: minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave; minimum 20 de punți de îmbarcare; sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri și plecări); echipamente moderne de control de securitate.

Totodată, terminalul va avea sisteme de ultimă generație pentru informarea pasagerilor și semnalizare intuitivă, iluminare ambientală, acustică optimă și climatizare eficientă. Vor fi și saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene, precum și zone diverse de retail și food & beverages, dimensionate pentru a realiza „IATA Optimum Level of Service”.

În plus, terminalul va dispune de conectivitate multimodală: rutieră și feroviară, cu noi stații pentru transportul public de călători, autocare și taxi. Se va realiza inclusiv o rețea complexă de drumuri de acces în zonele de landside și airside, pentru asigurarea conexiunilor rutiere, cu drumuri și pasaje subterane, între terminalul actual și viitorul terminal.

Noul terminal va fi destinat atât companiilor aeriene legacy, cât și operatorilor low cost, care vor avea o zonă specială de îmbarcare/debarcare.

Totodată, aeronavele vor dispune de mai multe căi de rulare moderne, realizate pe o nouă infrastructură aeroportuară.

Contractul acoperă o perioadă de 10,5 ani, astfel: doi ani – proiectarea, 3,5 ani – asistența tehnică în perioada construcției terminalului, 5 ani – asistența tehnică în perioada de garanție a lucrărilor.