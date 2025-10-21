Contract semnat pentru construirea Drumului Expres Oar-Satu Mare („Someș Expres”)

CNAIR a semnat, marți, cu compania Construcții Erbașu, contractul pentru finalizarea Drumului Expres Oar-Satu Mare, denumit „Someș Expres”.

Noul drum de mare viteză va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv două noduri rutiere și două parcări. De asemenea, antreprenorul va realiza un Centru de Întreținere și Control (CIC).

Contractul pentru execuția lucrărilor (FIDIC Roșu) este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Acest nou drum expres va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare. În zona localității de frontieră, Oar se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

Antreprenorul are la dispoziție 720,48 milioane de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea acestui nou , în lungime de 10,83 kilometri.