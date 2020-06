Contract semnat pentru încă 12 km din Autostrada Transilvania

Mariana Ioniță, directorul general interimar al CNAIR, a semnat, vineri, contractul pentru proiectarea și construirea a încă 13 km din Autostrada Transilvania: Subsecțiunea 3B2 Zimbor-Poarta Sălajului (km 13+260 – km 25+500), a Secțiunii 3B Mihaiesti-Suplacu de Barcău.

Contractul, în valoare de circa 680,4 milioane de lei, fără TVA, a fost câștigat de Asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade și are prevăzută o perioadă de 12 luni pentru proiectare, 24 de luni pentru execuția lucrărilor și 10 ani garanția lucrărilor.

Traseul Subsecțiunii 3B2 va începe după intersecția Autostrăzii Transilvania cu DN1G, la km 13 (Huedin-Zimbor–Tihau) și se înscrie apoi între dealurile Fânețelor și Lupului, în lungul văii Capusu. După ce va intersecta, în Valea Glodului, DC56 între localitățile Bercea și Santa Mana, se va îndrepta către nord, până la intersecția cu DJ108A (Românași-Agrij), la vest de localitatea Poarta Sălajului.

La finalul Subsecțiunii 3B2, la km 25+280, se va amenaja o intersecție giratorie provizorie, necesară accesării sectorului de autostradă din DN1F, prin intermediul unui drum local, până în momentul dării în exploatare a Subsecțiunii 3B3, Poarta Sălajului-Zalău.

În prezent, sunt semnate contractele pentru 52 de kilometri noi din Autostrada Transilvania, respectiv tronsoanele Târgu Mureş-Ungheni (9,2 km), Zimbor-Poarta Sălajului (12 km), precum şi Chiribiş-Biharia (29 km).

Prezent la semnarea contractului, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat: „La 17 ani de la semnarea contractului Bechtel, când ne propuneam să realizăm 415 kilometri de autostradă între Braşov şi Oradea și la şapte ani de la rezilierea acelui contract, când reuşisem să dăm în circulaţie 51 de kilometri de autostradă, astăzi, pot să afirm cu toată responsabilitatea că Autostrada Transilvania prinde viaţă în judeţul Sălaj. Am spus-o şi o repet, cu argumente, ori de câte ori am ocazia, o spun şi astăzi: anul 2020 este anul Autostrăzii Transilvania. Şi când spun acest lucru mă refer la faptul că vom da în trafic în acest an 25 de kilometri din Autostrada Transilvania, sectoarele Iernut-Cheţani şi Biharia – Borş”.