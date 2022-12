Contracte semnate pentru cele 3 loturi ale Autostrăzii Focşani-Bacău, parte din A7

Contractele pentru construirea celor 3 loturi ale Autostrăzii Focşani-Bacău, în lungime totală de 97 de km, parte din viitoarea Autostradă a Moldovei (A7), au fost semnate, joi, la Bacău.

Constructorul român câștigător al licitației (Asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade) are la dispoziție 6,5 miliarde de lei (fără TVA) și 30 de luni pentru a finaliza lucrările pe cele 3 loturi ale Autostrăzii Focșani-Bacău, finanțată prin PNRR:

Lotul 1 Focșani-Domnești Târg, de 35,60 km și o valoare de 2,35 miliarde de lei, fără TVA;

Lotul 2 Domnești Târg-Răcăciuni, de 38,78 km și o valoare de 2,48 miliarde de lei, fără TVA;

Lotul 3 Răcăciuni-Bacău, de 21,52 km și o valoare de 1,67 miliarde de lei, fără TVA.

Pe traseul autostrăzii vor fi construite 91 de poduri și pasaje.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat, la rândul său, contractul de finanțare prin PNRR a acestei investiții, în valoare de 9,1 miliarde de lei.

„Odată cu ziua de azi, putem spune că am încheiat seria contractelor prin PNRR. Am semnat anul acesta, până acum, contracte de peste 18 miliarde lei, fără TVA, la Ministerul Transporturilor.(…) Am convingerea că, până la sfârşitul anului, vom desemna câştigătorii şi pe celelalte 3 loturi, de la Bacău la Paşcani. Am cerut colegilor de la CNAIR să avem desemnaţi câştigătorii pe toate cele 13 loturi, de la Ploieşti la Paşcani”, a declarat el.