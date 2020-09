Contracte semnate pentru tronsoanele 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova-Pitești

CNAIR a semnat, miercuri, cu Asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade, contractele pentru tronsoanele 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova-Pitești. Asocierea a câștigat ambele licitații.

Valoarea contractului este de 670,7 lei, fără TVA, pentru Tronsonul 3 și de 617 lei, fără TVA, pentru Tronsonul 4. Sursa de finanțare: europene nerambursabile.

Pentru fiecare dintre contracte a fost stabilită o perioadă de 12 luni pentru proiectare, 24 luni perioada de execuție a lucrărilor și 10 ani perioada de garanție.

Tronsonul 3 al Drumului expres Craiova-Pitești, în lungime de 31,75 km, va fi construit între localitățile Slatina și Colonesti. În ceea ce privește Tronsonul 4, în lungime de 31,88 km, construcția acestuia se desfășoară pe teritoriul județului Argeș și începe la sud de localitatea Lunca Corbului (km 89,3), traversează localitățile Albota și Costești, ocolește pe la sud localitatea Bradu, după care se racordează la Autostrada A1 București Pitești la km 121.

„Cum bine ştiţi, Autostrada Sibiu-Piteşti va avea o legătură pe partea de sud, spre Craiova, prin acest drum expres Craiova-Piteşti, o conexiune importantă care va da coerenţă infrastructurii rutiere din România şi din această parte a ţării. Aceste două coridoare sunt esenţiale şi sunt puternic solicitate de industria auto, atât de către Ford, cât şi de Dacia”, a declarat ministrul Lucian Bode, prezent la evenimentul de semnare.

El a amintit de contestațiile care au blocat timp de 3 ani semnarea contractelor: „Mă bucură că managementul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a identificat o soluţie legală pentru a implementa acest proiect aflat în contestaţie, la instanţă. Dacă nu am fi avut contestaţii şi am fi semnat contractele, cum am semnat pe tronsoanele 1 şi 2, alta ar fi fost situația. Iată că tronsonul 1 este într-un progres fizic de 15%, iar tronsonul 2, la aproape 50%. Acesta este rezultatul contestaţiilor din 2017, o întârziere de 3 ani de zile. Faptul că am semnat astăzi contractele pentru cele două loturi, pentru cei aproximativ 63 km, reprezintă o realizare (…) în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport în România”.