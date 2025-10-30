Contractele de împrumut cu BEI pentru autostrăzile A7 și A3, modificate de Guvern din cauza întârzierii lucrărilor

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, modificarea contractelor de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru construirea Autostrăzii Moldovei (A7) și Autostrăzii Transilvania (A3), cofinanțate prin PNRR.

Motivul: lucrările de pe șantiere sunt întârziate, astfel că termenele de finalizare a lucrărilor au fost extinse – de la decembrie 2025 până la trimestrul III 2026 pentru A7 și trimestrul IV 2026, pentru A3.

Un împrumut de 600 de milioane de euro a fost contractat pentru cofinanțarea, de către România, a 4 sectoare din A7: Ploiești-Buzău (63,25 km), Buzău-Focșani (82,44 km), Focșani-Bacău (95,9 km) și Bacău-Pașcani (77,39 km).

Un împrumut de 200 de milioane de euro a fost încheiat pentru cofinanțarea a 3 porțiuni din A3: Nadășelu-Mihăiești (16,80 km), Mihăiești-Zimbor (13,26 km) și Zimbor-Poarta Sălajului (12,24 km);

„Sunt actualizate, astfel, condițiile de implementare financiară și tehnică a contractelor de împrumut (…). Extinderea termenelor de finalizare este necesară ca urmare a întârzierilor înregistrate în implementarea celor două proiecte de infrastructură, generate de factori tehnici și administrativi”, potrivit Executivului.

Amendamentele aprobate nu majorează obligațiile financiare ale României față de BEI.