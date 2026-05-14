Control la taximetriștii de la Gara de Nord; autorizații ridicate, amenzi de 22.000 de lei

Un control de numai câteva ore i-a lăsat fără autorizație pe taximetriștii găsiți în neregulă la Gara de Nord București. Au fost aplicate amenzi în suma totală de 22.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat de Poliția Locală a Capitalei, cu sprijinul polițiștilor de la Transporturi Feroviare.

„Am verificat, pe 13 mai, toți taximetriștii de la Gara de Nord, una dintre zonele renumite pentru practicarea ilegală a taximetriei. Colaborăm punctual cu Poliția Română, care ne sprijină în demersul nostru pentru un transport decent în Capitală. Timp de câteva ore, colegii de la Direcția Control au verificat mașină cu mașină. Acolo unde au găsit nereguli, au retras autorizațiile de taxi. Fără discuție! Le vor recăpăta abia după ce vor avea toate actele în regulă, așa cum spune legea”, informează Poliția Locală a Municipiului București.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru: efectuarea cursei fără aparat taxi; lipsa ecusoanelor mobile și a casetei TAXI; lipsa documentelor obligatorii prevăzute de lege; fumatul în interiorul autoturismului.