Cum circulă trenurile CFR Călători de sărbătorile de iarnă

CFR Călători va asigura în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, capacitatea maximă de transport disponibilă, potrivit unui comunicat.

Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcție de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în limita parcului de material rulant disponibil.

Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, recomandăm pasagerilor să utilizeze și celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulație. Biletele pot fi achiziționate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile.

În vederea unei mai bune predictibilități a cererii de transport și a adaptării eficiente a capacității la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă planificarea din timp a călătoriei, inclusiv achiziționarea în avans a legitimațiilor de călătorie, care este posibilă prin următoarele canale de vânzare:

· online, direct de pe www.cfrcalatori.ro

· din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”

· de la automatele de vânzare bilete din stații

· de la casele de bilete din stații și agențiile de voiaj CFR Călători

Pentru informații privind circulația trenurilor (zi, oră, tarif) pe ruta dorită, recomandăm accesarea modulului „Mers tren trafic intern” de pe www.cfrcalatori.ro, unde se completează stația de plecare și sosire, se selectează data călătoriei și se apasă butonul „Caută”.

De asemenea, informații despre circulația trenurilor sunt disponibile:

· la telefon 021 9521 – INFO CFR (trafic intern);

· la numerele de telefon ale stațiilor CFR, publicate pe cfrcalatori.ro, în secțiunea Informații telefonice – https://www.cfrcalatori.ro/ informatii-telefonice/

· în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori. ro/ro-RO/Itineraries); prin introducerea numărului exact al trenului se pot obține informații în timp real despre opriri, întârzieri, durata staționării și timpul estimat de sosire;

· pe site-ul companiei www.cfr.ro, unde sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța, care indică orele de sosire și plecare ale trenurilor;

· de la personalul CFR din stații.