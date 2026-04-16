Dacia AR: Gama completă Dacia, disponibilă direct pe smartphone

Aplicația Dacia AR oferă acces la întreaga gamă actuală de modele ale producătorului, în realitate augmentată, accesibilă direct de pe smartphone sau tabletă.

Potrivit unui comunicat, utilizatorii pot vizualiza vehiculele Dacia la scară reală, atât la exterior, cât și la interior. Pot selecta culoarea caroseriei, pot personaliza modelul cu accesorii și pot explora fiecare detaliu cu un nivel ridicat de realism, direct de acasă.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot descoperi toate modele disponibile pentru comandă în 17 țări*, în conformitate cu diversitatea comercială a mărcii.

Recunoscută pentru inovația sa, Dacia AR a câștigat premiul GOLD la categoria „Innovative Retailer”, în cadrul celei de-a 9-a ediții a evenimentului Connected Commerce Night, în 2022.

Realitate augmentată, utilă și accesibilă pentru toți

De la lansarea sa în 2022, Dacia AR a atras deja peste 260.000 de utilizatori din 181 de țări, confirmând interesul tot mai mare pentru soluții digitale simple și imersive.

Concepută pentru a fi intuitivă, modernă și ușor de utilizat, aplicația permite vizualizarea vehiculelor de oriunde, la scară reală, și chiar și explorarea habitaclului. În doar câțiva pași, utilizatorii pot „răsfoi” întreaga gamă Dacia și își pot configura vehiculul în funcție de preferințe.

Apoi, pot accesa site-ul producătorului în doar două click-uri, pentru a consulta prețurile și a continua procesul de achiziție online.

Exteriorul modelului Striker, în versiunea Journey, este disponibil în prezent în aplicație, oferind acces la paleta completă de culori – exclusiv pe Dacia AR!

Celelalte versiuni ale modelului Striker, precum și interiorul și accesoriile, vor fi integrate în aplicație odată cu deschiderea comenzilor, se mai arată în comunicat.

Dacia AR este, de asemenea, un atuu valoros pentru rețeaua de dealeri, oferind o nouă modalitate de prezentare a vehiculelor, mai ales atunci când un model sau o anumită versiune nu este disponibilă fizic în showroom.

La acordarea premiului în 2022, juriul Connected Commerce Night (format din 30 de directori executivI ai unor mari branduri de retail din Franța, alături de publicul larg) a apreciat aplicația ca fiind inovatoare, ușor de implementat și dezvoltată cu un buget optimizat, „à la Dacia”.