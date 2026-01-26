Dacia Bigster cu numărul 100.000, produsă la uzina Mioveni

Uzina de la Mioveni a produs vehiculul Dacia Bigster cu numărul 100.000, la numai un an de la lansarea în fabricația de serie a acestuia.

Echipat cu motorizarea Hybrid 155, exemplarul aniversar, de culoare Indigo Blue, cu plafon negru, este destinat unui client din România.

De la debutul său comercial, Dacia Bigster a fost distins cu 19 premii internaționale, inclusiv titlul de „Cel mai bun SUV de familie”, acordat în Marea Britanie în cadrul galei The News UK Motor Awards, precum și premiul „Cel mai bun SUV accesibil”, obținut în Germania.

Peste 95% din producția totală a modelului este destinată exportului, principalele volume fiind livrate către piețele din Europa Occidentală.

În România, odată cu debutul livrărilor, în luna aprilie a anului trecut, Bigster s-a impus rapid ca lider al segmentului său. În mai puțin de nouă luni de la lansarea pe piață, modelul a înregistrat vânzări de aproape 3.500 de unități, până la sfârșitul anului 2025.

Preferințele clienților s-au îndreptat majoritar către versiunile de top, Journey și Extreme, care au cumulat aproximativ 90% din totalul vânzărilor. Din punct de vedere al motorizării, două treimi dintre clienți au ales propulsorul Hybrid 155.

În clasamentul piețelor de export, cele mai mari vânzări până la sfârșitul anului 2025 au fost înregistrate în Franța (16.300 unități), urmată de Germania (13.700 unități), Spania (4.500 unități) și Italia (4.000 unități).