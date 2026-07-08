Dacia lansează Striker – o alternativă curajoasă la SUV-uri

Dacia își extinde oferta în segmentul C cu modelul Striker, așa cum a anunțat în martie, la prezentarea planului strategic până în 2030.

„Această propunere inedită, o alternativă curajoasă la SUV-uri, îi va permite mărcii să se adreseze unor noi categorii de clienți, atât persoane fizice, cât și profesioniști”, se arată în comunicatul transmis redacției.

Complementar modelului Bigster, dar având același ADN Dacia (Robust & Outdoor, Essential & Cool, Eco-Smart), Striker este un crossover care va contribui la materializarea ambiției mărcii de a crește ponderea segmentului C de la 20% la 33% din vânzări până în 2030.

Dacia Striker reunește cele mai bune caracteristici din trei universuri auto distincte: poziția înălțată și aptitudinile outdoor ale unui SUV, versatilitatea și caracterul practic al unui break, eficiența și dinamismul unei berline.

Pe lângă acestea, o ofertă completă de motorizări multi-energie electrificate și cel mai competitiv cost de utilizare din segment consolidează poziționarea unică a mărcii Dacia.

Numele Striker provine din expresia universală „a da lovitura/a nimeri ținta”. Surprinzător și puternic, acesta reflectă ambiția și spiritul de provocare specific mărcii Dacia: oferirea unei alternative inedite în segmentul C, rămânând în același timp fidelă valorilor care au stat la baza succesului mărcii.

Robust & Outdoor, un crossover reinventat

Cu Striker, Dacia propune clienților din segmentul C accesul într-o nouă eră, explorând o interpretare inedită a conceptului de crossover. Dincolo de o simplă combinație de categorii, Dacia Striker se bazează pe căutarea echilibrului între multiple utilizări și așteptări.

Acesta combină dinamismul unei berline, spațiul interior al unui break și robustețea unui SUV, pentru a oferi un răspuns mai complet și mai relevant nevoilor actuale.

Această abordare se reflectă într-un design care îmbină linii fluide cu elemente verticale, ilustrând dubla natură a vehiculului: eficient pe șosea și, în același timp, perfect adaptat unor condiții mai solicitante.

Pentru David Durand, director de Design Dacia, „Striker oferă un răspuns nou și complementar aspirațiilor actuale în materie de automobile, propunând un echilibru diferit față de cel al SUV-urilor tradiționale.”

Un concept inovator de design „hibrid”

Îmbinând dinamismul cu aerodinamica, designul Dacia Striker asociază linii orizontale, inspirate de eleganța berlinelor și break-urilor, cu o verticalitate emblematică pentru stilul SUV.

Designul exterior al modelului Striker este construit în jurul unui element central:o linie superioară a flancurilor puternic evidențiată, care leagă blocurile optice față și spate și structurează întreaga siluetă.

Această linie permite delimitarea clară a două registre vizuale, exprimând dubla natură a vehiculului.

Deasupra acestei linii, volumele sunt fluide și aerodinamice. Parbrizul înclinat, linia alungită a pavilionului și luneta spate înclinată creează un profil suplu și dinamic. Această zonă exprimă pe deplin pilonul Essential & Cool, cu o abordare simplă, clară și eficientă, inspirată de eleganța berlinelor și break-urilor.

Sub această linie, volumele devin mai structurate și mai robuste. Suprafețele verticale, garda la sol generoasă și proporțiile ferme întăresc percepția de soliditate și stabilitate. Acest registru întruchipează pilonul Robust & Outdoor, inspirat direct din codurile SUV.

Evidențiată de barele de pavilion integrate, această arhitectură completează un design în același timp fluid și structurat, conceput pentru a îmbina eficiența, eleganța și versatilitatea în utilizare.

Striker inaugurează semnătura luminoasă LED Dacia în formă de „T”, poziționată în cele patru colțuri ale vehiculului.

Perfect integrată în design, această semnătură contribuie la structurarea vizuală a părților frontale și posterioare, combinând un ax vertical cu un element orizontal, evocând o construcție solidă și clară, în concordanță cu limbajul de design al modelului.

În partea frontală, această semnătură este integrată într-o grilă neagră lucioasă, în centrul căreia se regăsește emblematicul „Dacia Link”. Extinsă pe întreaga lățime, grila accentuează percepția de robustețe, fiind completată de un scut frontal generos.

În partea din spate, semnătura luminoasă reia această logică și este integrată într-o bandă neagră lată, care creează un efect de continuitate cu partea frontală și asigură o coerență vizuală puternică. Această bandă integrează inscripția Dacia embosată și subliniază partea inferioară mai verticală a hayonului, accentuând caracterul robust și structurat al ansamblului.

Proporții elegante

Designul crossover al modelului Striker combină linii elegante și dinamice cu proporții generoase, asigurând un habitaclu spațios și o prezență puternică pe șosea, amplificată de roțile de mari dimensiuni de 17’’ sau 18’’ (19’’ opțional).

Întregul concept de crossover al modelului Striker se reflectă în dimensiunile sale. Cu o lungime de 4,62 m, Striker se apropie de un break din segmentul C. În același timp, oferă o gardă la sol comparabilă cu cea a SUV-urilor din segmentul C (20 cm în versiunea 4×4 și 19 cm în 4×2).

Striker nu depășește 1,53 m în înălțime (față de peste 1,60 m în cazul SUV-urilor din segment), apropiindu-se astfel de dinamismul unei berline.

Eleganța modelului Striker este completată de o paletă largă de 7 culori disponibile încă de la nivelul de echipare Expression, incluzând două nuanțe complet noi: Frost Green și Cosmic Blue.

Pregătit pentru evadări outdoor în familie și călătorii lungi

Fidel ADN-ului Robust & Outdoor al Dacia, Striker a fost conceput pentru a răspunde unor utilizări variate, de la escapade active la călătorii lungi în familie. Două interpretări complementare sunt propuse prin nivelurile de echipare, în funcție de nevoi și stiluri de viață.

În echiparea extreme, Striker se adresează utilizatorilor activi, pentru care vehiculul este un veritabil partener de explorare. Robust, practic și ușor de utilizat, acesta este conceput pentru a transporta fără constrângeri echipamente de agrement și materiale diverse.

Garda la sol generoasă îi conferă o reală capacitate de deplasare în afara drumurilor amenajate, amplificată, în funcție de configurație, de tracțiunea 4×4 asociată motorizării Hybrid 150 4×4.

Designul și echipamentele susțin această utilizare intensă: protecții exterioare din Starkle®, un material robust cu aspect brut, tapițerie din TEP MicroCloud lavabilă și covorașe din cauciuc cu 50% material reciclat, pentru o întreținere facilă în utilizarea de zi cu zi.

Conceput pentru a fi încărcat, utilizat și manipulat fără constrângeri, Striker extreme promovează o abordare directă și funcțională a aventurii outdoor, fără compromisuri în ceea ce privește dinamismul și aerodinamica vehiculului.

În schimb, nivelul de echipare journey adoptă o abordare orientată către confort și relaxare, fiind conceput pentru călătorii lungi și deplasări în familie. Acesta privilegiază o experiență la bord mai liniștită, cu echipamente dedicate confortului: scaun șofer cu reglaje electrice, scaune față și volan încălzite, tapițerie mixtă textil/TEP MicroCloud sau hayon acționat electric.

Susținut de aerodinamica optimizată și de confortul la rulare, Striker devine astfel un veritabil partener de călătorie, capabil să parcurgă distanțe lungi într-o ambianță liniștită.

Disponibil standard și pe Striker extreme, sistemul de control al vitezei la coborâre acționează în special asupra frânelor pentru a preveni accelerarea necontrolată a vehiculului, de exemplu, pe pante abrupte cu aderență redusă, sporind astfel confortul psihic al conducătorului auto, care se poate concentra exclusiv asupra direcției.

Essential & Cool: un interior inovator și funcțional

Design, materiale, tehnologii, funcționalități: în habitaclul modelului Striker, Dacia își reafirmă abordarea orientată către inovații utile, în slujba simplității utilizării cotidiene și a confortului în călătoriile lungi.

Un nou concept de cockpit

Planșa de bord a modelului Striker transpune în interior filosofia designului exterior, printr-o arhitectură orizontală pronunțată, care contribuie la senzația de spațiu și confort.

Aceasta este organizată într-o structură clară și intuitivă pe trei niveluri, dispuse în straturi: de la zona cea mai apropiată de utilizator până la elementele cu rol structural și tehnic.

Primul nivel, cel mai apropiat de ocupanți, pune accent pe confort și pe percepția calității, fiind definit de materiale calde, în special suprafețe textile.

Al doilea nivel adoptă o abordare mai funcțională și structurată. Acesta reunește elementele de comandă utilizate cel mai frecvent, accesibile prin comenzi fizice concepute pentru a fi utilizate intuitiv, fără a distrage atenția de la drum. Această organizare favorizează o utilizare simplă, directă și instinctivă.

Al treilea nivel, poziționat mai în profunzime, integrează elementele de interfață și afișaj. Acesta include, în special, ecranul central tactil de 10,1’’ disponibil standard pe întreaga gamă.

În funcție de nivelul de echipare, acesta este asociat sistemelor Media Display sau Media Nav Live, cel din urmă oferind navigație conectată cu informații de trafic în timp real, hartă actualizată timp de 8 ani, precum și un sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare.

În continuarea acestei abordări centrate pe esențial, instrumentarul digital LightVisio ilustrează inovația ingenioasă specifică Dacia. Disponibil standard pe întreaga gamă, acest sistem de 7’’ utilizează o tehnologie de reflecție optică ce proiectează informațiile esențiale sub forma unei imagini „plutitoare”.

Acesta oferă o citire clară și relaxată, adăugând în același timp o percepție de profunzime, într-o prezentare discretă și non-invazivă. Difuzoarele de aer orizontale amplasate la extremități lărgesc vizual planșa de bord și evocă semnătura luminoasă exterioară în formă de „T”.

Habitaclul integrează, de asemenea, mai multe funcționalități concepute pentru a simplifica utilizarea zilnică.

Un spațiu dedicat pentru trecerea cablurilor conectează zona de depozitare situată în fața pasagerului cu consola centrală, reducând vizibilitatea cablurilor de alimentare și contribuind la un aspect ordonat. În aceeași logică, un raclet pentru gheață este integrat discret în planșa de bord, fiind accesibil, dar ascuns atunci când portiera este închisă.

Consola centrală reprezintă un element cheie al experienței la bord. Înaltă și ergonomică, aceasta structurează spațiul din jurul conducătorului auto și oferă soluții generoase și modulabile de depozitare, inclusiv un compartiment de 6,7 litri sub cotieră și, în funcție de versiune, un sertar glisant. Suporturile de pahare detașabile completează ansamblul și pot fi repoziționate în habitaclu prin punctele de fixare YouClip.

YouClip este un sistem dezvoltat de Dacia care permite fixarea rapidă și sigură a diferitelor accesorii în puncte-cheie din habitaclu. Cu până la 9 puncte de fixare distribuite în întreg vehiculul, acesta oferă o mare flexibilitate de configurare, adaptându-se atât utilizării zilnice, cât și deplasărilor în familie.

Striker introduce, de asemenea, trei noi accesorii: un suport pentru sticlă reutilizabilă, o pătură transformabilă în covoraș de joacă pentru copii și o plasă multifuncțională, care poate fi utilizată pentru transportul obiectelor sau montată între scaunele din față.

Spațiu și confort pentru toți pasagerii

Ideal pentru călătoriile în familie, Striker oferă tot spațiul și confortul necesare pentru a transporta 5 pasageri și bagajele acestora pe distanțe lungi.

Habitaclul privilegiază o senzație de deschidere și volum, amplificată în special de disponibilitatea unui plafon panoramic din sticlă care se extinde pe o mare parte a interiorului. Acest plafon utilizează sticlă cu emisivitate redusă, o tehnologie performantă compusă din mai multe straturi, inclusiv filtre invizibile, care contribuie la îmbunătățirea izolării termice și acustice a habitaclului. Disponibil standard pe nivelul de echipare extreme și opțional pe journey, acesta contribuie semnificativ la confortul la bord, oferind lumină naturală și stare de bine în călătoriile lungi.

Confortul general a făcut obiectul unui amplu efort de optimizare, în special în ceea ce privește izolarea fonică. Încă din faza de concepție, o atenție deosebită a fost acordată reducerii zgomotelor aerodinamice prin optimizare aeroacustică, completată de integrarea materialelor fonoabsorbante și utilizarea unor geamuri mai groase pentru parbriz și geamurile față.

Scaunele, care beneficiază de o concepție atent studiată, contribuie și ele la gradul de confort oferit ocupanților.

În față, designul acestora, foarte ergonomic, asigură o susținere optimă, iar pe Striker journey, scaunul șoferului beneficiază de reglaje electrice. În spate, pasagerii au la dispoziție o cotieră centrală rabatabilă, echipată cu suport pentru pahare (pentru echipările extreme și journey).

Confortul la conducere este îmbunătățit, de asemenea, prin introducerea, pentru prima dată pe un model Dacia, a sistemului Autohold. Disponibil standard începând cu nivelul de echipare expression, acesta menține automat vehiculul staționat fără intervenția șoferului, sporind confortul în utilizarea urbană.

În același spirit, proiectoarele de ceață integrează o funcție de iluminare în viraj, care luminează automat zona către care se deplasează vehiculul, îmbunătățind vizibilitatea în condiții dificile de conducere.

Striker respectă, desigur, cea mai recentă normă europeană de siguranță GSR2 și integrează standard, pe toate versiunile, frânarea automată de urgență (urban/periurban, cu detectare vehicule, pietoni, cicliști și motocicliști), recunoașterea indicatoarelor rutiere cu avertizare de depășire a vitezei, asistență la parcarea cu spatele, semnalizarea frânării de urgență, avertizare la părăsirea benzii, asistență pentru menținerea benzii, sistem avansat de monitorizare a atenției șoferului și apel de urgență (eCall).

În plus, Striker va oferi standard pilot automat adaptiv, precum și un pachet ADAS opțional care include sistem de avertizare pentru unghiul mort, frânare automată de urgență la mersul înapoi, alertă pentru ieșirea în siguranță a ocupanților, frânare automată de urgență la intersecții (RCTA – Rear Cross Traffic Alert) și cameră video multi-view.

Pentru a simplifica utilizarea acestor sisteme, Dacia introduce butonul inteligent „My Safety”, care permite șoferului să configureze rapid anumite sisteme ADAS conform preferințelor personale la fiecare pornire, evitând setările repetitive și consumatoare de timp.

Un spațiu de încărcare generos, practic și inovator

Concepția portbagajului a beneficiat de o atenție deosebită din partea inginerilor Dacia. Pe lângă un volum de până la 600 de litri, printre cele mai bune din segmentul C, acesta oferă numeroase funcționalități care îi maximizează caracterul practic în utilizarea zilnică.

Sistemul inovator hands-free pentru portbagaj, Easy Trunk Opening, permite deschiderea automată a hayonului electric. Funcționarea sa este inedită: este suficient ca utilizatorul care deține cheia hands-free să se poziționeze la mai puțin de un metru de hayon, să rămână nemișcat câteva secunde, iar acesta se deschide automat după o secvență de avertizare (semnalizări și alertă sonoră). Sistemul este disponibil standard pe Striker journey și opțional pe Striker extreme.

După deschiderea hayonului, polița rigidă a portbagajului, standard pe toate versiunile Striker, este articulată în două părți pentru a permite un acces mai larg la spațiul de încărcare. La nevoie, cele două elemente pot fi depozitate sub planșeul portbagajului.

Pentru prima dată pe un model Dacia, Striker dispune de un planșeu de portbagaj inovator în 3 părți (dotare standard pe nivelele de echipare extreme și journey), care permite compartimentarea optimă a spațiului de încărcare, de exemplu pentru fixarea obiectelor și prevenirea deplasării acestora.

Acest planșeu poate fi configurat pe două niveluri: poziția superioară creează un spațiu de depozitare ascuns și o suprafață plană atunci când bancheta este rabatată, în timp ce poziția inferioară maximizează volumul de încărcare. Cele trei elemente sunt reversibile, având pe o parte mochetă și pe cealaltă un material rezistent și ușor de curățat.

Sistemul Easy Fold permite rabatarea rapidă a scaunelor spate (configurație 60/40) direct din portbagaj, prin intermediul a două manete poziționate ergonomic de fiecare parte a zonei de încărcare. Două clapete situate în partea superioară a spătarului permit, de asemenea, rabatarea ușoară din zona locurilor din spate.

Eco-Smart: Dacia Striker, cost total de utilizare optimizat

Unul dintre obiectivele principale urmărite de inginerii Dacia în dezvoltarea modelului Striker a fost oferirea celui mai bun Cost Total de Utilizare (TCO – Total Cost of Ownership) în raport cu SUV-urile și break-urile din segmentul C.

Prin motorizările sale electrificate, cu emisii de CO₂ sub 100 g/km (pentru motorul Hybrid 155), și designul său aerodinamic, Striker oferă un cost total de utilizare optimizat — un avantaj esențial într-un context marcat de fluctuațiile prețurilor carburantului.

Aerodinmică optimizată

Primul factor-cheie al eficienței este aerodinamica atent optimizată. Aceasta valorifică avantajele designului crossover: înălțime redusă, linie lungă a plafonului, parte posterioară înclinată.

În același timp, fiecare detaliu a fost gândit pentru a reduce turbulențele: protecții aerodinamice ale părții inferioare, eleron spate generos și deflectoare dedicate.

Cu un coeficient aerodinamic Cx de 0,29, Dacia Striker se poziționează excelent între break-urile și SUV-urile din segmentul C, în deplină concordanță cu conceptul său de crossover.

Masă redusă

Cu o masă de aproximativ 1.400 kg (date provizorii, înainte de omologare), în funcție de motorizare și nivel de echipare, Dacia Striker este mai ușor decât SUV-urile din segmentul C și se situează la un nivel competitiv în raport cu media break-urilor din acest segment.

O ofertă completă de motorizări hibride multi-energie

Dacia Striker este disponibil cu trei motorizări electrificate eficiente și performante, oferind clienților o gamă completă de opțiuni.

• Striker mild hybrid-G 140 : avantajele combinației dintre alimentarea mixtă benzină-GPL și hibridizare

Dacia, lider incontestabil al pieței GPL în Europa, este singurul constructor care oferă motorizări cu alimentare mixtă benzină/GPL pe toate modelele sale termice, sub etichetele „mild hybrid-G” și „Eco-G”.

Pe Striker, această motorizare combină alimentarea mixtă cu un sistem mild hybrid de 48V, disponibil atât cu transmisie manuală, cât și automată cu 6 trepte.

Hibridizarea asistă motorul turbo cu 3 cilindri de 1,2 l atât în funcționarea pe benzină, cât și pe GPL, în fazele de pornire și accelerație, optimizând astfel confortul la conducere și eficiența. Frânarea regenerativă reîncarcă bateria de 0,8 kWh într-un mod complet transparent pentru șofer.

În modul GPL, Striker mild hybrid-G 140 emite, în medie, cu 10% mai puțin CO₂ decât o motorizare echivalentă pe benzină, fără hibridizare. Rezervorul GPL, amplasat sub podeaua portbagajului, nu afectează volumul de încărcare. Trecerea între combustibili se face automat, rapid și imperceptibil sau manual, printr-un comutator integrat în planșa de bord.

• Striker hybrid 155: dinamismul și eficiența sistemului hibrid

Această motorizare include un motor pe benzină de 1,8 l cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 49 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (280V) și o cutie de viteze automată electrificată.

Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și alte 2 pentru componenta electrică, tehnologia fiind posibilă prin eliminarea ambreiajului.

Frânarea regenerativă, capacitatea mare de recuperare a energiei și eficiența cutiei automate permit rularea în proporție de până la 80% în mod 100% electric în mediul urban. Pornirile se realizează întotdeauna în mod electric.

Striker hybrid 155 afișează emisii de CO₂ sub 100 g/km.

• Striker hybrid 150 4×4: siguranța și eficiența tracțiunii integrale

Această nouă motorizare combină :

– Pe puntea față: un motor mild hybrid 48V de 1,2 l, 103 kW (140 CP) / 230 Nm, împreună cu o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte, cu padele la volan.

– Pe puntea spate: un motor electric cu o putere maximă de 23 kW (31 CP) și 87 Nm, asociat unei cutii automate cu două trepte, decuplabilă.

Această configurație permite un cuplu ridicat pe roțile spate la viteze mici (pentru off-road), dar și comportamentul și consumul unui vehicul 4×2 atunci când sistemul spate este decuplat. În modurile rutiere (Auto/Eco/Snow), tracțiunea integrală rămâne în stand-by și se activează automat la nevoie până la 140 km/h.

Rularea 100% electrică se face în modul propulsie (roți spate) și poate ajunge până la 60% din timp în mediul urban/periurban. Sistemul funcționează, de asemenea, în moduri combinate, atingând o putere totală de 110 kW (150 CP).

Striker hybrid 150 4×4 dispune de 5 moduri de rulare, adaptate tuturor situațiilor:

• Auto gestionează automat trecerea între 4×2 și 4×4.

• Eco maximizează eficiența, cu activare 4×4 la aderență redusă.

• Snow pentru condiții de aderență foarte scăzute.

• Mud/Sand optimizat pentru terenuri dificile.

• Off-Road dedicat terenurilor foarte accidentate, cu rulare la viteză redusă.

În plus, sistemul Hill Descent Control menține viteza (între 3 și 30 km/h) pe coborâri alunecoase, fiind standard pe echiparea Extreme.

Materiale durabile

Pe Striker, Dacia continuă abordarea Eco-Smart, utilizând materiale durabile. Modelul conține peste 32% materiale provenite din economia circulară(0). Acest efort este amplificat: Striker integrează 47kg(1) de materiale plastice reciclate, cu 3,4 kg mai mult decât Bigster și cu 5,5 kg mai mult decât Duster. Este o performanță-record pentru marcă și mai mult decât dublu față de media pieței europene(2).

Materialul Starkle, dezvoltat de inginerii Dacia, este utilizat pentru anumite elemente exterioare (bare, protecții etc.), conținând între 15% și 20% polipropilenă reciclată și fiind utilizat nevopsit pentru reducerea amprentei de carbon.

Pentru prima dată, elemente din habitaclu (panouri de uși, planșa de bord) conțin până la 80% polipropilenă reciclată (inclusiv 40% post-consum).

Efortul continuă și la nivelul accesoriilor: covorașe cu 50% cauciuc reciclat, suport YouClip pentru sticlă cu 70% material reciclat.

Într-o abordare sustenabilă, Dacia elimină pielea și cromul decorativ din gamă și reduce utilizarea hârtiei: manualul utilizatorului este disponibil într-un format scurt, completat de o versiune digitală interactivă în aplicația My Dacia și pe site.

0. incluzând materiale reciclate conform normei ISO 14021 + rebuturile de producție reintegrate în procesul de fabricație în același sit industrial

1. Nivelul de echipare extreme

2. Studiul Plastic Europe – martie 2024

O gamă simplă șicompletă

Fidelă abordării Dacia, care constă în oferirea unor game clare și ușor de înțeles, dar capabile să răspundă nevoilor tuturor clienților, gama Striker este disponibilă, la fel ca restul modelelor, în patru niveluri de echipare și oferă toate dotările așteptate de la un automobil din segmentul C.

Nivelul de echipare essential permite accesul în gama Striker. Dacia Striker expression, poziționat în inima gamei, oferă un nivel superior de confort. În vârful gamei, la prețuri echivalente, nivelul extreme se adresează în special pasionaților de activități outdoor.

Aceasta, prin echiparea cu plafon panoramic, sistem de control automat al vitezei la coborâre sau covorașe din cauciuc. În același timp, nivelul journey este destinat clienților care caută un plus de confort, prin dotări precum hayon acționat electric cu deschidere automată, încărcător wireless pentru smartphone sau scaun șofer cu reglaje electrice.

Principalele echipamente de serie

Striker essential oferă dotările esențiale ale segmentului: jante din oțel de 17’’, bare de pavilion, sistem Media Display cu ecran central de 10,1’’, servicii conectate și replicare smartphone, instrumentar de bord digital LightVisio de 7’’, aer condiționat manual, senzori și cameră pentru parcare spate, geamuri electrice față și spate etc.

Striker expression adaugă un plus de confort : echipamentele de la essential + jante din aliaj de 17’’, climatizare automată bi-zonă, frână de parcare electrică cu funcție Autohold, consolă centrală înaltă cu cotieră, oglinzi retrovizoare rabatabile electric, aeratoare și 2 porturi USB pentru locurile din spate.

Striker extreme, dedicat spiritului outdoor : idem expression + jante din aliaj de 18’’, elemente decorative interioare și exterioare Copper Brown, plafon panoramic din sticlă, cartelă hands-free, tapițerie lavabilă din TEP MicroCloud, covorașe de habitaclu și portbagaj din cauciuc, sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1’’ și navigație conectată, sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare, sistem de control al vitezei la coborâre.

Striker journey, pentru plăcerea călătoriei : idem expression + jante din aliaj de 18’’, hayon acționat electric cu deschidere automată, cartelă hands-free, consolă centrală înaltă cu cotieră, scaun șofer cu reglaje electrice, scaune față și volan încălzite, sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1’’ și navigație conectată, sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare, încărcător wireless pentru smartphone.