DAN AIR a transportat cu 14% mai mulți pasageri, în al doilea an de operare la Aeroportul Bacău

DAN AIR a transportat cu 14% mai mulți pasageri în al doilea an de operare pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău.

Totodată, 97% dintre zboruri au fost operate la timp, fără întârzieri, se arată într-un comunicat. Peste 2% au înregistrat întârzieri mai mici de trei ore, iar sub 1% dintre curse au avut întârzieri mai mari de trei ore. Acestea din urmă au fost cauzate, în principal, de factori externi, precum condiții meteo nefavorabile.

Compania aeriană românească înregistrat la un total de 235.000 de călători, în 2025, față de 2024. Zborurile operate din Bacău au conectat regiunea Moldovei cu 12 destinații din 7 țări europene, rute aflate în topul preferințelor pasagerilor din zonă.

Lista destinațiilor a cuprins orașe precum Bruxelles – Belgia, Dortmund – Germania; Barcelona, Madrid – Spania; Paris (Beauvais) – Franța; Londra, Liverpool – Marea Britanie; Dublin – Irlanda; Torino, Bologna, Roma, Milano (Bergamo) – Italia.

CEO-ul Matt Ian David a vorbit despre planurile companiei privind operarea pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău:

„Acești doi ani de operare la Bacău confirmă faptul că există cerere din partea băcăuanilor pentru conectivitate aeriană directă și eficientă în această regiune. Creșterea numărului de pasageri și nivelul ridicat al punctualității demonstrează încrederea pasagerilor în serviciile noastre și efortul constant al echipelor DAN AIR de a livra operațiuni sigure și predictibile.

Totuși, creșterea DAN AIR, pe parcursul anului 2025, pe baza din Bacău a fost una mai mică decât ne așteptam. Acesta este rezultatul politicilor publice de la nivelul administrației centrale care au impus o serie de creșteri de taxe și au redus investițiile publice. Mai mult, inflația a rămas la cote mari și se traduce într-o putere de cumpărare mai redusă, asta văzându-se și în numărul de bilete achiziționate, sub prognoza noastră.

Pentru perioada următoare, DAN AIR vizează consolidarea rețelei de rute existente și optimizarea performanței operaționale. În perioada sărbătorilor de iarnă, DAN AIR va opera din Bacău cu 2 aeronave (una proprie și alta închiriată), pentru a spori capacitatea, în perioada 15 decembrie – 12 ianuarie 2026. Ne asigură, astfel, că cei din diaspora pot reveni la familiile lor de sărbători și mai apoi se pot reîntoarce.

Accentul pe creșterea conectivității Aeroportului Internațional Bacău este, totuși, îngreunată de faptul că DAN AIR se confruntă cu limite de capacitate. Aceasta, din cauza lanțului de aprovizionare la nivel mondial și dificultatea în a aduce în flotă noi aeronave, întrucât marii producători au întârzieri la livrări de circa 7 ani. Așadar, imediat ce vom reuși extinderea flotei, compania va continua să-și dezvolte portofoliul de destinații prin introducerea unor noi rute”, a declarat Matt Ian David, CEO al DAN AIR.

145.000 de pasageri transportați în cadrul parteneriatelor cu alte companii internaționale de renume

Pe lângă zborurile regulate operate sub marcă proprie, DAN AIR a avut un rol important și pe segmentul operațiunilor ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) și a colaborat cu mai multe companii aeriene internaționale.a

În acest context, peste 145.000 de pasageri au fost transportați, în 2025, pe zboruri operate pentru parteneri precum TAROM, TUS AIRWAYS, BLUE BIRD, Fly One, HiSky, FLYYO și alții, către zeci de destinații din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Această activitate a contribuit la consolidarea poziției DAN AIR pe piața internațională și la optimizarea utilizării flotei, într-un context regional și european caracterizat de presiuni operaționale și deficit de capacitate.

Zboruri și din București (Otopeni), către două destinații

Anul 2025 a marcat și reluarea zborurilor regulate de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Din capitală, DAN AIR operează Dublin și Damasc fiind prima companie aeriană din Uniunea Europeană care a lansat zboruri directe către capitala Siriei, rută operată în prezent de trei ori pe săptămână.