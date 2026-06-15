DAN AIR a transportat peste 30.000 de pasageri în primul an de operare în Siria

DAN AIR a transportat peste 30.000 de pasageri în primul an de operațiuni în Siria, pe ruta București–Damasc–București, și a înregistrat un grad mediu de ocupare a zborurilor de 88%.

La un an după ce a intrat în istoria aviației civile europene prin reluarea zborurilor directe dintre Uniunea Europeană și Siria, DAN AIR își extinde operațiunile și devine singura companie aeriană din Uniunea Europeană care va efectua zboruri regulate concomitent către două orașe siriene, Damasc și Aleppo.

„Ruta București–Damasc–București a răspuns unei nevoi reale a comunității siriene din Europa: aceea de a se reconecta cu familiile, de a facilita mobilitatea și de a redeschide o punte de legătură între cele două regiuni. De aceea, compania a decis ca, începând cu 1 iulie 2026, Aleppo să devină destinație permanentă în sezonul de vară, alături de Damasc”, se mai arată în comunicat.

Astfel, compania își va consolida poziția de unic operator european cu prezență simultană în cele două mari centre urbane ale Siriei.

„Faptul că, după doar un an, extindem prezența în Siria și devenim singurul operator european care deservește Damasc și Aleppo confirmă că această decizie a fost una corectă. Dincolo de cifre, aceste zboruri înseamnă familii reunite, oportunități economice și punți de legătură reconstruite”, a declarat Matt Ian David, CEO DAN AIR.

La un an de la lansarea zborurilor regulate către Siria, performanța operațională s-a menținut la standarde ridicate, în ciuda tensiunilor din regiune, care au perturbat traficul aerian din zonă.

98% dintre zboruri au fost operate la timp;

2% dintre zboruri au înregistrat întârzieri de sub trei ore;

91% dintre operațiuni au fost efectuate de pe Aeroportul Internațional din Damasc;

9% dintre zboruri au fost operate de pe Aeroportul Internațional din Aleppo, în contextul închiderii temporare a aeroportului din Damasc.

Extinderea operațiunilor în Siria vine în contextul unei performanțe solide la nivelul întregii companii. În 2025, DAN AIR a transportat peste 272.000 de pasageri, marcând o creștere de peste 30% comparativ cu anul anterior și a înregistrat o rată de punctualitate de 98%, fapt ce confirmă eficiența modelului său operațional și încrederea acordată de pasageri.

Programul zborurilor operate de DAN AIR în Siria

București-Damasc (DAM) – în fiecare miercuri și duminică.

București-Aleppo (ALP) – în fiecare miercuri și duminică.

Zborurile sunt deja disponibile pe website-ul companiei, www.danair.ro, și în aplicația mobilă DAN AIR.